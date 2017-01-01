Пафос и Орхус стали в 2017 году культурными столицами ЕС

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БРЮССЕЛЬ, 1 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Кипрский город Пафос и датский Орхус объявлены культурными столицами Евросоюза 2017 года, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Жюри, рекомендовавшее Пафос и Орхус, состояло из представителей Еврокомиссии, Совета ЕС, Европарламента, Комитета регионов и стран-членов ЕС.

В городах, получивших статус европейской культурной столицы, проводятся многочисленные культурные и туристические мероприятия.

Данная инициатива ЕС существует с 1985 года, когда первой столицей европейской культуры стала греческая столица — Афины.

Европейскими культурными столицами 2016 года были объявлены польский Вроцлав и испанский Сан-Себастьян.