Пафос и Орхус стали в 2017 году культурными столицами ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Кипрский город Пафос и датский Орхус объявлены культурными столицами Евросоюза 2017 года, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
В городах, получивших статус европейской культурной столицы, проводятся многочисленные культурные и туристические мероприятия.
Данная инициатива ЕС существует с 1985 года, когда первой столицей европейской культуры стала греческая столица — Афины.
Европейскими культурными столицами 2016 года были объявлены польский Вроцлав и испанский Сан-Себастьян.