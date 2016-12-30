Полиция Лондона проведет дополнительное расследование смерти Джорджа Майкла

Майкл с Эндрю создали дуэт Wham!. В 1982 году в Британии вышел их дебютный альбом Fantastic. Их второй альбом Make It Big вошел в историю как первый диск 1980-х годов с тремя синглами, которые побывали на первом месте в национальных чартах Британии.