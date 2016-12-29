Стали известны номинанты кинопремии "Золотой орел"

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российские фильмы "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Рай" Андрея Кончаловского, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского номинированы на национальную кинопремию "Золотой орел", сообщила пресс-служба Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Кончаловский, Лебедев и Мизгирев так же претендуют на звание "лучшего режиссера". Имена лауреатов станут известны 27 января на церемонии вручения премии в павильоне №1 киноконцерта "Мосфильм".

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" выдвинуты Данила Козловский ("Экипаж"), Иван Янковский ("Дама Пик"), Петр Федоров ("Дуэлянт"). Лучшими актрисами 2016 года могу стать Ксения Раппопорт ("Дама Пик"), Юлия Высоцкая ("Рай"), Виктория Исакова ("Ученик").