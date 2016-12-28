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Культура

Международный день кино: российские эксперты о последних тенденциях

11:0328.12.2016
(обновлено: 11:04 28.12.2016)
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Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia/ StockPhotoPro

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Международный день кино ежегодно отмечается 28 декабря – в день, когда состоялся первый кинопоказ десяти короткометражных фильмов братьев Люмьер в парижском "Гран-кафе" на бульваре Капуцинок. Российские эксперты рассказали РИА Новости, как развивается индустрия спустя 120 лет, а также поделились, какие фильмы уходящего года они считают лучшими.

© public domain
Кадр из фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота"

Драма для кинематографа

Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге совместное заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку. 2 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов считает, что кинематограф начал развиваться как "монтаж аттракционов". Такой термин впервые применил классик советского кино Сергей Эйзенштейн в одноименной статье, говоря о свободном монтаже различных фрагментов, которые в итоге дают определенный эмоциональный отклик зрителя.

По мнению Разлогова, современные фильмы не спешат рассказать историю, а нацелены на то, чтобы шокировать публику своей зрелищностью. Повествование все чаще можно встретить на телевидении, — например, в формате сериала.

Съемки фильма 28 панфиловцев
© Фото: Предоставлено организаторами проекта "28 панфиловцев"
Режиссер "28 панфиловцев" получил премию "За верность исторической правде"
"В кино стали цениться спецэффекты, зрелищность, которые требуют больших денег, большого умения и профессионализма. Кино перестало рассказывать истории, а жажда людей слушать истории – неистребима. Сегодня на телевидении делаются картины, которые раньше делались в кино. Телевидение перетянуло на себя повествование. Оно создало формат больших сериалов, который сейчас стал культурно-престижным", — сказал Разлогов, добавив, что подобный процесс начался в 90-х, когда на экраны вышел сериал "Твин Пикс" Дэвида Линча.

Киновед подчеркнул, что уход повествовательного кино на ТВ стал настоящей трагедией для многих больших режиссеров.

© Public domain
Многосерийный фильм "Твин Пикс"

Театральный занавес. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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"Это драма для всего кинематографа, драма, которую очень остро переживают великие голливудские режиссеры старого поколения – Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Джордж Лукас. Они переключились на активное сохранение того, что они в свое время создали, финансируя многие архивные проекты", — пояснил Разлогов.

Фавориты года

Кинокритик Александр Голубчиков рассказал, что в Год российского кино зрители практически не имели возможности увидеть зарубежное авторское кино на широких экранах, поскольку весь год активно продвигались фильмы отечественного производства. Кроме того, общий кризис вынуждает зрителей смотреть картины дома, а не в кинотеатре.

Кадр из мультфильма Маша и Медведь
© Фото: Анимационная студия «Анимаккорд»
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"Фестивальные хиты — максимум, что доходит до проката. Из кассовых фильмов хочется выделить работу Мэла Гибсона "По соображениям совести" – антивоенную картину о силе веры на поле брани. Что же до "независимого" кино, то без "Неонового демона" год можно было и не вспоминать. Яркое, провокационное полотно о том, как люди готовы пожирать друг друга ради достижения цели — Николас Вендинг Рёфн подтвердил звание главного бунтаря Голливуда и его окрестностей", — поделился Голубчиков.

Кирилл Разлогов объявил своим фаворитом картину венгерского режиссера Ласло Немеша, который стал победителем премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

© AP Photo/ Chris Pizzello/Invision
"Сын Саула" получил "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке

Церемония вручения премии Золотой Глобус
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Фильмы "Выживший" и "Марсианин" стали триумфаторами "Золотого глобуса"
"Я считаю выдающимся достижением в мировом кино картину "Сын Саула", принципиально снятую на пленке, с чрезвычайно новаторским киноязыком. Она создана для десяти сумасшедших, которые понимают, что такое великое искусство кино", — сказал Разлогов. Он признался, что фильм "Тони Эрдманн" немки Марен Адэ, покоривший критиков на Каннском фестивале, оставил его равнодушным.

Продюсер Дмитрий Рудовский рассказал, что в целом позитивно оценивает работу и настрой зарубежных кинематографистов в уходящем году. Особенно он выделил новый фильм Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка", российская премьера которого состоялась в начале 2016 года, а также "Светскую жизнь" Вуди Аллена и "Игру на понижение" Адама МакКея.

© Фото: The Weinstein Company (2015)
Кадр из фильма Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка"

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма Рай на 73-ом Венецианском кинофестивале в Лидо
© РИА Новости. Геннадий Авраменко
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На Венецианском кинофестивале состоялась премьера "Рая" Кончаловского
Режиссер Ренат Давлетьяров вспомнил картину "Выживший" мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньярриту. За роль охотника в этом фильме Леонардо ДиКаприо, ранее номинировавшийся на "Оскар" за "Лучшую мужскую роль" за работы в фильмах "Авиатор", "Кровавый алмаз", "Волк с Уолл-стрит", все же получил долгожданную награду.

"Мы все за него очень переживали", — пошутил режиссер.

© Twentieth Century Fox Film Corporation. (2015)
Кадр из фильма "Выживший" (The Revenant)
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