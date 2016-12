СМИ: Джордж Майкл лечился от героиновой зависимости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Певец Джордж Майкл, скончавшийся в субботу в Англии, в 2016 году проходил курс лечения от героиновой зависимости, пишет издание Telegraph со ссылкой на источник.

По данным газеты, певец несколько раз попадал в больницу из-за передозировки. "В нескольких случаях его доставляли в отделения скорой помощи. Он употреблял героин", — приводит газета слова источника. Представители музыканта не подтверждают эту информацию.

СМИ также сообщают, что Майкла не раз задерживали из-за проблем с наркотиками.

Информационный портал TMZ пишет, что певец вел затворнический образ жизни и испытывал проблемы с весом на протяжении нескольких месяцев до своей смерти.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался накануне в возрасте 53 лет у себя дома в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную". СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.

За время карьеры Майкла, в том числе в составе дуэта Wham!, было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don`t let the sun go down on me.