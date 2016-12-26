Педагог о солисте ансамбля Александрова Иване Столяре: истинный вокалист

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Погибший при крушении Ту-154 близ Сочи солист ансамбля имени Александрова костромич Иван Столяр был "певцом по крови, истинным вокалистом", к учебе он подходил очень серьезно и с огромным увлечением, рассказала РИА Новости в понедельник педагог Костромского областного музыкального колледжа Галина Ворошилина.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"Ивана я помню очень давно. Он учился в духовном училище до того, как поступить в музыкальное. Ему лет, наверное, было 14. Я там как раз преподавала вокал. И он был, конечно, очень увлечен. Для меня это было настолько неожиданно. Помню, урок вокала пройдет, и я по каким-то делам поднимаюсь к ним в келью, а он ребят собирает – будущих дьяков, священников — у них там магнитофон, он им ставит Бориса Годунова, и они все сидят и слушают", — вспоминает Ворошилина.

Она отмечает – в училище Столяр занимался с большим удовольствием, очень увлеченно, его не надо было "натаскивать", как некоторых учеников, с ним было очень интересно работать. Вскоре педагог повезла его и еще двух мальчиков на Всероссийский смотр-конкурс в Нижний Новгород. Иван пел песни из репертуара Шаляпина и Свиридова.

"И он там стал лауреатом первой премии, такой фурор был! Конечно, у него было призвание петь", — говорит собеседница агентства. И добавляет: "Конечно, он был на своем месте, по крови он был певец, истинный вокалист. Настолько ему все нравилось. А голос у него какой был прекрасный! Такой, знаете, несильный бас, камерного плана, даже чем-то похож на шаляпинский голос, музыкальный, душевный".

Через три года учебы в костромском училище Столяр уехал учиться в Москву. Потом педагог услышала, что Иван поступил в легендарный ансамбль, радовалась за него. Но бывший ученик не забывал родные пенаты, приезжал и участвовал в концертах колледжа, и сам давал концерты.

"Такой интеллигентный был, спокойный, выдержанный, с чувством юмора… Большая трагедия", — говорит педагог.