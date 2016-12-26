Педагог о солисте ансамбля Александрова Иване Столяре: истинный вокалист

21:4126.12.2016
(обновлено: 21:47 26.12.2016)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Погибший при крушении Ту-154 близ Сочи солист ансамбля имени Александрова костромич Иван Столяр был "певцом по крови, истинным вокалистом", к учебе он подходил очень серьезно и с огромным увлечением, рассказала РИА Новости в понедельник педагог Костромского областного музыкального колледжа Галина Ворошилина.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
"Ивана я помню очень давно. Он учился в духовном училище до того, как поступить в музыкальное. Ему лет, наверное, было 14. Я там как раз преподавала вокал. И он был, конечно, очень увлечен. Для меня это было настолько неожиданно. Помню, урок вокала пройдет, и я по каким-то делам поднимаюсь к ним в келью, а он ребят собирает – будущих дьяков, священников — у них там магнитофон, он им ставит Бориса Годунова, и они все сидят и слушают", — вспоминает Ворошилина.
Симбиоз талантов: легендарный ансамбль Александрова
Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России.
На борту рухнувшего Ту-154 находился худрук ансамбля Александрова Валерий Халилов. Он был назначен на эту должность в мае нынешнего года.
На фото: Валерий Халилов во время репетиции выступления на военном параде 9 мая 2015 года на Красной площади в Московской области.
Организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет. С 1946 по 1987 год ансамблем руководил его сын — Борис Александров.
На фото: народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер дважды Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии генерал-майор Борис Александров.
Днем рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА).
Выступает Академический дважды Краснознаменный им.А.В.Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии. Руководители ансамбля (слева направо): дирижер Игорь Агафонников, народный артист СССР Борис Александров и художественный руководитель Анатолий Мальцев.
В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио.
На фото: сцена из пляски "Запорожцы". В центре - артист балета Николай Луговой.
За всю историю коллектива более 120 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству, демонстрирует высокое вокальное мастерство.
Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова на торжественном вечере, посвященном 130-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.
У рояля (слева направо) художественный руководитель дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова народный артист СССР Борис Александров и дирижеры ансамбля В. Петров и Е. Титянко.
Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают во время общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года" на площади Тверской заставы в Москве.
Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты — домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.
Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.
На фото: Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает в Совете Федерации.
Неоднократно коллектив выезжал с концертами в "горячие" точки, районы боевых действий — Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику.
Сейчас в репертуаре коллектива более двух тысяч произведений. Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой эстрады.
На фото: солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Дмитрий Быков и Владимир Голиков во время выступления на VII Международном зимнем фестивале искусств в рамках культурной программы XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
Она отмечает – в училище Столяр занимался с большим удовольствием, очень увлеченно, его не надо было "натаскивать", как некоторых учеников, с ним было очень интересно работать. Вскоре педагог повезла его и еще двух мальчиков на Всероссийский смотр-конкурс в Нижний Новгород. Иван пел песни из репертуара Шаляпина и Свиридова.
"И он там стал лауреатом первой премии, такой фурор был! Конечно, у него было призвание петь", — говорит собеседница агентства. И добавляет: "Конечно, он был на своем месте, по крови он был певец, истинный вокалист. Настолько ему все нравилось. А голос у него какой был прекрасный! Такой, знаете, несильный бас, камерного плана, даже чем-то похож на шаляпинский голос, музыкальный, душевный".
Через три года учебы в костромском училище Столяр уехал учиться в Москву. Потом педагог услышала, что Иван поступил в легендарный ансамбль, радовалась за него. Но бывший ученик не забывал родные пенаты, приезжал и участвовал в концертах колледжа, и сам давал концерты.
"Такой интеллигентный был, спокойный, выдержанный, с чувством юмора… Большая трагедия", — говорит педагог.