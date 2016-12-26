Филармонии Тувы могут присвоить имя погибшего в катастрофе Ту-154 Халилова

КРАСНОЯРСК, 26 дек — РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол предложил жителям республики в знак благодарности увековечить память художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи.

"Дорогие мои земляки! В этот скорбный день я прошу Вас высказаться вот по какому поводу. По моему мнению, масштаб личности генерала Халилова таков, что он оказал на нас самое плодотворное влияние и помощь в развитии искусства и культуры народа. Неоднократно бывал в самых отдаленных районах с масштабными концертами своего ансамбля", — написал глава региона в понедельник на своей странице в сети Facebook.

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Он добавил, что Халилов "непосредственно участвовал в профессиональном становлении наших музыкальных коллективов, в особенности, духовых и симфонических оркестров".

"Именно он, например, корректировал аранжировку нашего гимна. Давайте с вами подумаем об увековечении его славного имени на территории Тувы! Предлагаю присвоить имя Валерия Михайловича Халилова, заслуженного деятеля искусств Республики Тыва, Дому филармонии республики", — пишет Кара-оол.

По его словам, это будет благодарностью и "памятью славному сыну России".

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российского телевидения, в том числе НТВ, "Звезды" и Первого канала, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.