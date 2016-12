Названа вероятная причина смерти Джорджа Майкла

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Причиной смерти британского певца Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность, сообщает издание Billboard.

Джордж Майкл умер у себя дома в возрасте 53 лет. Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" в инциденте нет.

Свои соболезнования по поводу смерти музыканта уже выразили его коллеги Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

Менеджер певца Майкл Липпман рассказал Billboard, что узнал о смерти Джорджа Майкла рождественским воскресным утром. Ему сообщили, что музыканта нашли "мирно лежащим в постели".

По словам Липпмана, насильственная смерть певца исключена, однако версия о сердечной недостаточности стала для менеджера неожиданностью.

За время карьеры Джорджа Майкла (как сольной, так и в составе дуэта Wham!) было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная вместе с Элтоном Джоном Don't let the sun go down on me.

В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего ему пришлось отменить ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.