Ансамбль Александрова в 2017 году должен был выступать в Испании и Андорре

МАДРИД, 25 дек – РИА Новости. Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова должен был в следующем году выступать с гастролями в Испании и Андорре, однако даты выступления ещё не были назначены.

В воскресенье испанские СМИ включили в свои программы фрагменты выступлений ансамбля имени Александрова, 64 артиста которого погибли в результате крушения Ту-154 в Черном море.

"Большая часть пассажиров были из ансамбля, который появился в СССР в двадцатые годы. После распада Советского Союза хор, оркестр и балет выступали по всему миру с традиционной русской музыкой, военной и даже этой хотой "Ла Долорес", которая стала крайней успешной в соцсетях в этом году. Сейчас, в связи с трауром после катастрофы, их голоса смолкли", — передает национальное телевидение Испании. Хота "Ла Долорес" в исполнении Владислава Голикова стала настоящим хитом в YouTube, набрав сотни тысяч просмотров. Владислав Голиков находился на борту разбившегося самолета.

"В репертуаре ансамбля было более 2 тысяч песен, он выступал по всему миру… Самыми известными произведениями стали "Катюша", "Калинка" и "Подмосковные вечера". Они решились и на такие современные темы, как Show must go on группы Queen. Но в Испании они в прошлом месяце стали известны благодаря другому произведению – хоте "Ла Долорес". В конце года кто-то разместил ее на YouTube, и она стала крайне популярной. Вскоре число просмотров достигло полумиллиона", — пишет El Mundo. Газета отмечает, что недавно Голиков был на гастролях в Каракасе, где исполнял это произведение. В репертуаре хора были и другие произведения на испанском – "Амапола", Валенсия", "Гранада" и многие другие известные произведения.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя — народного артиста СССР Александра Александрова — ансамбль носит с 1949 года. В 1978 году ансамбль получил звание академического. В его репертуаре более двух тысяч произведений, в том числе народные песни и танцы, классика, кавер-версии отечественных и зарубежных поп и рок-хитов.

