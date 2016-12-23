Россия не пойдет по запретительному пути в культуре, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о попытках цензуры в культуре, заявил, что запретить что-то в современном мире нельзя, в РФ не пойдут по такому запретительному пути.

"Вообще в современном мире запретить ничего невозможно, мы не пойдем по этому пути", — сказал Путин.

Ранее художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, выступая на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку, заявил, что в последнее время в театральной среде появились опасения по поводу ограничения свободы творчества, которые, по его словам, связаны с противоправными действиями чиновников, которые запрещали к показу спектакли, ссылаясь на заявления общественных организаций. Миронов в качестве примера назвал запрет спектакля "Иисус Христос — суперзвезда" в Омске. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в этой ситуации.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>