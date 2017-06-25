Черчесов и футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Футболисты сборной России Александр Самедов, Александр Головин, Виктор Васин, а также главный тренер Станислав Черчесов поблагодарили российских болельщиков за поддежку во время матчей Кубка конфедераций. Записи с видеообращением опубликованы на официальной странице национальной команды в Twitter.

Сборная Россия в субботу уступила мексиканцам со счетом 2:1 и не смогла пробиться в полуфинал Кубка конфедераций.

Футболисты отметили российских фанатов, а также пообещали больше не разочаровывать в последующих матчах.

Черчесов также выразил слова благодарности болельщикам. Он также добавил, что сборную Россию еще ждут лучшие времена.

Россия заняла третье место в группе А. Сборные Португалии и Мексики вышли в 1/2 финала Кубка конфедераций. В воскресенье 25 июня определятся другие два полуфиналиста турнира.