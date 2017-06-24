Тренер "Спартака" признался, что не хочет выхода сборной России из группы

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера заявил, что не хочет, чтобы сборная Россия вышла из группы на Кубке конфедераций, поскольку тогда игроки как можно скорее вернулись бы в команду и начали готовиться к новому сезону. Его слова приводит "Р-Спорт" со ссылкой на итальянские СМИ.

"Будь я эгоистом, я бы хотел, чтобы Россия не вышла из группы, чтобы мои игроки из национальной команды вернулись в клуб. Но я представляю собой часть российского футбола, и невыход из группы всем только навредит", — подчеркнул наставник "красно-белых".

По его словам, от успехов национальной сборной зависит энтузиазм клубов и фанатов. "Если сборная идет вперед, то и футбол притягивает больше внимания", — уверен Каррера.

Тренер также отметил, что подготовка к чемпионату мира в России идет полным ходом. "Это касается и инфраструктуры, и городов. Те, кто приедет на турнир, будут чувствовать себя в безопасности. Строятся красивые и функциональные арены, например, наша. Здесь всему этому уделяется много внимания", — рассказал он La Gazzetta dello Sport.

"Спартак" отправился на тренировочный сбор в Австрию в субботу. В составе московской команды отсутствуют пять игроков, которые находятся в расположении национальной сборной: защитники Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, полузащитники Александр Самедов и Денис Глушаков.

Кубок конфедераций проходит в России впервые в истории. Матчи принимают Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Турнир продлится с 17 июня по 2 июля. После двух туров группового этапа сборная России с тремя очками занимает третье место в группе A, уступая один балл командам Португалии и Мексики. На четвертом месте — сборная Новой Зеландии, которой не удалось завоевать ни одного очка.

Россияне встретятся с мексиканцами 24 июня, а португальцы сыграют с новозеландцами, после чего определятся две сборные, которые выйдут в полуфинал турнира.

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