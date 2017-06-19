Сборная Германии стартовала на Кубке конфедераций с победы над Австралией

Леон Горетцка и Трент Сейнсбери во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии

Леон Горетцка и Трент Сейнсбери во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Германии обыграли австралийцев в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 со счетом 3:2, сообщает "Р-Спорт".

В составе действующих чемпионов мира голами отметились Ларс Штиндль, Юлиан Дракслер (с пенальти) и Леон Горецка. У сборной Австралии мячи на свой счет записали Томас Рогич и Томи Юрич. Встреча прошла в Сочи на арене "Фишт"

Немцы вышли на матч в траурных повязках в связи со смертью экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля.

После первого тура немцы занимают второе место в группе А. Австралийцы расположились строчкой ниже. В следующем туре подопечные Йоахима Лева сыграют против сборной Чили. Австралийцы встретятся со сборной Камеруна.

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