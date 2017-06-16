На матчи Кубка конфедераций продано около 60% билетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – Р-Спорт, Тарас Барабаш. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура заявила, что на матчи Кубка конфедераций 2017 года за день до старта турнира продано 60% билетов.

"Сейчас 480 тысяч человек – наша аудитория, то есть 60%. В последний момент будут покупки билетов. У нас будут аншлаги на всех стадионах. На завтра 44 тысячи билетов продано. На матч Россия – Португалия несколько недель тому назад все билеты продали", — заявила Самура на пресс-конференции.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чтобы попасть на матчи, вместе с билетом необходимо предъявить паспорт болельщика, который следует оформить заранее. Анкету можно заполнить на сайте fan-id.ru, а получить паспорт — по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций.

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