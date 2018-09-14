"ФосАгро" ввела в строй аммиакопровод на Балаковском филиале АО "Апатит"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Группа "ФосАгро" ввела в промышленную эксплуатацию аммиакопровод от действующей магистрали "Тольятти-Одесса" до склада жидкого аммиака Балаковского филиала АО "Апатит", объем инвестиций в проект превысил 524 миллиона рублей собственных средств, сообщает пресс-служба компании.

Пуск аммиакопровода завершил реализацию инвестпроекта модернизации производства в Балакове стоимостью свыше 3,2 миллиарда рублей, который также включал модернизацию установки по производству серной кислоты СК-17, что позволило предприятию увеличить выпуск моногидрата с 600 тысяч до миллиона тонн в год.

Как отметил на церемонии пуска генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, реализация этого проекта позволила решить сразу несколько важных вопросов развития производства.

"Прежде всего, обеспечение непрерывной поставки аммиака на предприятии самым надежным и гибким способом — по аммиакопроводу. Вместе с ранее построенным складом жидкого аммиака предприятие получило современное решение, которое обеспечивает его стабильную работу при максимальных производственных нагрузках. При этом снизилась нагрузка на дорожно-транспортную инфраструктуру, значительно повысилась технологическая и экологическая безопасность", — привели в пресс-службе слова Гурьева.

Ранее доставка аммиака осуществлялась автотранспортом от распределительной станции в селе Пылковка Балаковского района. Как отметили в пресс-службе, доставка аммиака по трубопроводу обеспечивает низкую себестоимость транспортировки, сохранность качества вещества благодаря полной герметизации трубы, автоматизацию операций по наливу, перекачке, транспортировке и сливу, непрерывность процесса и отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду.

Аммиакопровод получил название "Юбилейный". поскольку его строительство началось в декабре 2016 года, в год 80-летия Саратовской области и 15-летия компании "ФосАгро", а в эксплуатацию он введен в год 45-летия Балаковского филиала АО "Апатит".