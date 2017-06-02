"Металлоинвест" станет первым партнером ЧМ WorldSkills Kazan 2019

C. — ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Один из крупнейших горно-металлургических холдингов России УК "Металлоинвест" до конца 2017 года станет первым партнером чемпионата мира в Казани WorldSkills Kazan 2019.

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме "ПМЭФ-2017" подписали Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", Оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству в Казани и ООО УК "Металлоинвест" в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

"Первый партнер WorldSkills Kazan 2019 – группа компаний "Металлоинвест", что придает особый вес чемпионату. Это показывает высокую заинтересованность бизнес-элиты к мировому первенству рабочих профессий, потому что сегодня от качественной подготовки рабочих кадров зависит эффективность и успешность развития экономики нашей страны, – заявила Голодец. – На сегодняшний день, в системе WorldSkills принимает участие 77 стран и борьба на чемпионате мира в Казани будет очень нелегкой. Мы хорошо выступили на последнем чемпионате Европы в Гетеборге — наши ребята заняли первое место в общем зачете. А победа на чемпионате мира – наша главная задача, и мы приложим все усилия для ее достижения".

Статус партнера мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 предусматривает получение прав, привилегий и возможностей, которые будут оговорены в договоре о партнерстве. Воспользоваться ими на территории Российской Федерации УК "Металлоинвест" сможет до 31 августа 2019 года.

"Наша задача – достойно представить Россию на чемпионате мира, для этого надо каждый день трудиться. Сегодня у нас появился партнер – ведущая российская компания, которую основал Алишер Усманов – близкий товарищ республики Татарстан. Он участвовал во многих наших социальных проектах. Сегодня мы уже вместе сделали шаг в сторону WorldSkills, потому что наличие высокопрофессиональных кадров – это основа нашей конкурентоспособности", – сказал Рустам Минниханов.

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