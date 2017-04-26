Американская Kemin Industries открыла завод в ОЭЗ "Липецк"

ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Завод американской компании Kemin Industries Incorporated с объемом инвестиций в 1,3 миллиарда рублей открылся на территории особой экономической зоны "Липецк", сообщила пресс-служба ОЭЗ.

"Кемин Индастриз (Липецк)", учредителем которого выступило американское Kemin Industries Incorporated, получило в конце 2015 года статус резидента липецкой ОЭЗ, где в прошлом году началось строительство завода по производству кормовых добавок.

"Компания "Кемин Индастриз", мировой производитель кормовых добавок, создающая на основе научных разработок продукты и решения, затрагивающие половину населения мира, сегодня объявила об открытии производственного и лабораторного комплекса в Липецке", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель ОЭЗ "Липецк", объем инвестиций в проект составил 1,3 миллиарда рублей.

Новое предприятие включает в себя комплекс по производству кормовых добавок для животных и птиц, лаборатории и складские помещения.

Как сообщил РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев, такая активность инвесторов говорит о доверии к региону и стране. "Столь успешное развитие экономической зоны "Липецк" стало возможным благодаря поддержке федерального центра. Мы в регионе ведем постоянную работу по созданию благоприятного делового климата и дорожим доверием инвесторов. Я очень рад, что теперь здесь открылось еще одно производство, будут созданы рабочие места. Спасибо инвесторам за совместную плодотворную работу", — сказал Королев.

Особая экономическая зона "Липецк" создана в 2005 году. За это время в ОЭЗ привлечено 50 компаний-резидентов из 15 стран. Построено на сегодняшний день 16 заводов, строятся и готовятся к вводу в эксплуатацию еще 10 предприятий. Резиденты ОЭЗ произвели продукции на 47 миллиардов рублей и перечислили в бюджеты различного уровня 6,4 миллиарда рублей.

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