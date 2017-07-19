Медицинские эксперты обсудили образование пластических хирургов в РФ и США

МОСКВА, 19 июля – РИА Новости. Круглый стол, посвященный вопросам образования будущих пластических хирургов, состоялся в рамках Международного симпозиума "От эстетической хирургии к реконструктивной", который завершился накануне в Москве.

Профессор пластической хирургии и биомедицинской инженерии, основатель кафедры пластической хирургии Калифорнийского Университета Грегори Эванс высоко оценил существующую в России систему медицинского образования. "Многие медицинские достижения и технологии, которые есть в США, пришли к нам из России", ‒ отметил он в беседе с РИА "Новости", добавив, что огромное количество учебников по медицине, по которым сейчас обучаются американские студенты, изначально были написаны российскими авторами.

В качестве примера он привел технику в ортопедии, позволяющую удлинить кость с помощью специального аппарата. "Эту технику разработал русский ортопед, доктор Илизаров", ‒ добавил американский профессор.

Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Наталья Мантурова, выступая на симпозиуме, отметила, что в России специальность "пластический хирург" вошла в список тех дисциплин, для которых увеличивается срок ординатуры до 5 лет.

"Российские образовательные программы перекликаются с аналогичными программами в Америке: фундаментом образования по пластической хирургии является общая хирургия, детская пластическая хирургия, микрососудистая хирургия, реконструктивная и челюстно-лицевая хирургия", ‒ отметила она. Кроме того, по ее словам, большое внимание в процессе обучения в России уделяется клеточным технологиям и биоинженерии.

В рамках симпозиума американские и российские эксперты договорились на регулярной основе проводить совместные образовательные семинары и стажировки для ординаторов.