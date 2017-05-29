Российские специалисты по ринопластике сравнят свой уровень с европейским

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Специалисты из США, а также из Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и России примут участие в 6-м ежегодном съезде Европейского общества ринопластики, который пройдет в России.

"Ринопластика – это самое серьезное и сложное направление "медицины красоты". Далеко не каждому пластическому хирургу удается освоить эту технику. Поэтому мастерство специалистов, которые примут участие в съезде, не будет нуждаться в дополнительном признании", – заявила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова.

Она подчеркнула, что далеко не всегда пациенты приходят к специалисту по ринопластике, решая проблему улучшения внешности. "Иногда люди идут к нему не за красотой, а за тем, чтобы просто дышать и радоваться жизни. Восстанавливая дыхание, мы улучшаем качество их жизни", – пояснила Мантурова.

Одной из важнейших целей 6-го съезда Европейского общества ринопластики, по ее словам, является приобретение участниками новых знаний и повышение профессионального уровня.

По мнению президента Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Константина Липского, предстоящий съезд – "это хорошая возможность для российских докторов стать членами общества ринопластики, а также сравнить уровень своего хирургического мастерства с европейским".