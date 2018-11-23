Mazda отзывает более 62 тысяч автомобилей в России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Mazda отзывает более 62 тысяч автомобилей в РФ из-за возможных проблем с подушками безопасности, которые теоретически могут привести к тяжелым ранениям и даже гибели пассажиров и водителей, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 62,357 тысячи автомобилей Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50, реализованные c мая 2006 года по ноябрь 2014 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности либо растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию подушек ненадлежащим образом в случае столкновения", — поясняет ведомство. Это "может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели", также говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "Мазда Мотор РУС" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, уточняет Росстандарт.