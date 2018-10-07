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Авто

Самый мощный из "Патриотов": тест-драйв обновленного внедорожника УАЗ

(обновлено: 08:14 07.10.2018)
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© Фото : УАЗТест-драйв УАЗ Патриот на Кольском полуостровеТест-драйв УАЗ Патриот на Кольском полуострове
© Фото : УАЗ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Ульяновский завод в очередной раз обновил внедорожник "Патриот" — это едва ли не самая масштабная модернизация за всю историю модели. Корреспондент РИА Новости прокатился на УАЗе 2019-го модельного года и выяснил, почему на бездорожье в нем хочется жить, а на дороге — выть, и как морская вода забраковала одну из важных доработок в конструкции автомобиля.

Вечно немолодой, вечно рамный

Автомобиль УАЗ Патриот 2019 модельного года
© Фото : Ульяновский автомобильный завод
УАЗ представил самый мощный "Патриот" в истории
Последний раз я ездил на "Патриоте" в 2010-м, когда задний диван внедорожника можно было разложить как полноценную кровать и спать прямо в машине посреди чистого поля, забыв о палатках и грелках. Двери закрывались с душераздирающим лязгом, управление вызывало неуверенность, маневры вроде обгонов — страх и ужас. Обновленный внедорожник, конечно, не превратился в Land Cruiser, но для меня он стал совершенно другим: автомобилем, на котором во многих режимах теперь получается ездить с удовольствием и не жертвовать комфортом.

Знакомство с последними обновлениями УАЗ устроил на Кольском полуострове в формате экстремального автопробега. Основной маршрут пролегал по Среднему и Рыбачьему — полуостровам, где дороги лишь обозначают направления, но никоим образом ими не являются. Путь от Мурманска по идеально ровной трассе я проехал пассажиром, а за рулем оказался, когда под колеса попадали только камни и вода.

© Фото : УАЗТест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове
© Фото : УАЗ
Тест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове

Включаю первую, выжимаю левую педаль и… Говорят, раньше корейская коробка передач Dymos (входит в концерн Hyundai) сильно вибрировала, однако ничего подобного не чувствуется. Теперь вместо сцепления ЗМЗ стоит LUK, благодаря чему уменьшилось усилие выжима педали. Кроме того, изменился демпфер ведомого диска, что избавило "Патриот" от вибраций на холостом ходу, они возникали при включении кондиционера.

Раньше рычаг переключения передач торчал прямо из коробки, все это порождало излишний шум и трясучку. Эти проблемы давно решили сторонние тюнинговые компании, которые занимаются доработкой УАЗ "Патриот": рычаг делали составным и снабжали демпфером. В Ульяновске не стали изобретать велосипед, а "творчески освоили" конструкцию, заодно уменьшив ходы переключения передач.

© Фото : УАЗСалон автомобиля УАЗ Патриот 2019
© Фото : УАЗ
Салон автомобиля УАЗ Патриот 2019

"Патриот" всегда ездил так, как хотел он сам, а не как того желал водитель, у руля не было четкого нулевого положения, на ровной дороге машину приходилось "ловить". Но теперь всего этого нет и в помине, а спасибо надо сказать коммерческому грузовичку УАЗ "Профи", построенному на базе "Патриота". Его изначально проектировали с изменениями в передней подвеске, которые спустя год примерил и внедорожник: появились открытые поворотные кулаки, изменены углы наклона шкворней (верхний стал более надежным, так как теперь работает на сжатие) и установлена новая, более жесткая рулевая трапеция. Однако "Патриоту" досталось еще кое-что — рулевой гаситель вибраций (он же демпфер).

Экспедиционная спецверсия УАЗ Патриот. Архивное фото
© Фото : УАЗ
УАЗ начал поставлять весь модельный ряд в Мексику
Примерно 100-150 километров по бездорожью полуострова Средний — и мне уже хочется выплюнуть свой желудок, вещи в чемодане на заднем сиденье словно побывали в стиральной машине, удерживаться в кресле помогают лишь ремень безопасности и ручки на стойках. Это единственное изменение в салоне в результате последнего обновления. Но баранка теперь не бьет по рукам при наезде на кочку или камень. Смущает только то, что рулевой демпфер повис прямо перед мостом и тягами — виден невооруженным взглядом. В УАЗ признают: эту деталь лучше бы прикрыть защитой. Та, что была раньше, уже не подходит, поэтому в Ульяновске спешно разрабатывают новую.

Удивительно, однако за несколько сотен километров по бездорожью с ухабами, камнями и прочими неприятностями, из-за которых более десятка "Патриотов" бились мостами и бамперами, рвали колеса и покрывались грязью в полный рост, ни в одном из автомобилей не был задет этот самый рулевой демпфер. Возможно, какой-нибудь пень высотой сантиметров тридцать и угодит в гаситель вибраций, но, поверьте, гнутая рулевая тяга, перед которой он висит, приведет к более печальным последствиям.

© Фото : УАЗТест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове
© Фото : УАЗ
Тест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове

За счет изменений в передней подвеске примерно на 1,6 метра уменьшился диаметр разворота. Это помогает на бездорожье и, безусловно, пригодится в городе. Заднюю же подвеску, наоборот, расслабили: укоротили диаметр стабилизаторов поперечной устойчивости, вместо трехлистовых рессор теперь двухлистовые, на шесть процентов менее жесткие. "Патриот" по-прежнему "козлит", но управляется почти как легковой автомобиль, а подвески все такие же непробиваемые. Заменены все четыре амортизатора (поставщик тот же — СААЗ), увеличились ходы подвески, исполнить диагональное вывешивание на "Патриоте" стало еще сложнее.

Старый новый двигатель

Обновленный "Патриот" получил новый 2,7-литровый мотор ЗМЗ-Про, спасибо за это снова нужно сказать "Профи". Это старый добрый 409-й двигатель, в котором поменяли поршни, а степень сжатия увеличили с 9,1 до 9,8. Мотор готов переваривать бензин АИ-95, впрочем, и от 92-го при этом не отказался: во время теста все машины демонстративно заправляли именно этим топливом.

© Фото : УАЗТест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове
© Фото : УАЗ
Тест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове

Вместе с поршнями поменялись и выпускные клапаны, они теперь более устойчивы к высоким температурам. Дело в том, что УАЗ "Профи" продается в двух версиях: бензиновой и на природном газе. Желающие снизить расход топлива "Патриота" и установить газобаллонное оборудование, за клапаны могут не беспокоиться — они не прогорят. Ведь бензин Patriot "жрет" с потрясающим аппетитом: в бортовом компьютере даже нет строчки с расходом топлива — только запас хода.

У газораспределительного механизма (ГРМ) ЗМЗ-Про — старая двухрядная цепь. Она была на всех двигателях Заволжского моторного завода, но в прежнем "Патриоте" ее заменили на пластинчатую. Это сделали во время адаптации мотора к нормам "Евро-4": тогда требовалось снизить уровень шума, что и было достигнуто, но одновременно породило проблемы с качеством. Цепь рвалась, а УАЗ собирал многочисленные "дизлайки" от владельцев. Новый двигатель стал шумнее? Безусловно, но в салоне этих звуков не слышно. Внутри так тихо, что на малых оборотах можно разговаривать вполголоса. Дополнительная шумоизоляция появилась в моторном отсеке, а пластиковые подкрылки покрыли ворсом: камни ударяются о них заметно тише.

© Фото : УАЗТест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове
© Фото : УАЗ
Тест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове

"ЗМЗ-Про" мощнее обычного ЗМЗ: выдает 150 лошадиных сил и 235 ньютон-метров. Прибавка незначительная — 14 лошадок и 18 ньютон-метров, однако же главное не это, а то, на каких оборотах теперь достигается пиковая тяга. Прежний мотор надо было раскручивать до 3,9 тысячи оборотов в минуту, а у нынешнего весь запас момента доступен при 2650 оборотов в минуту. Благодаря установке усиленной головки блока цилиндров и нового выпускного коллектора улучшена отдача по всему диапазону низких и средних оборотов. На практике это выглядит так: по разбитым, словно после бомбежки, дорогам полуостровов Средний и Рыбачий "Патриот" спокойно едет на второй передаче, даже если убрать ноги с педалей. Красная зона тахометра начинается от отметки 4,5 тысячи оборотов в минутут — этот движок ведет себя совсем как дизель, которого, к слову, у модели в обозримом будущем не будет.

© Фото : УАЗТест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове
© Фото : УАЗ
Тест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове

Но на трассе мотора так и не хватает. Один из экипажей замерил разгон с нуля до ста километров в час, получилось 12,7 секунды. Скорость сто километров в час — это три тысячи оборотов двигателя на пятой передаче. По сути — предел, после этого шумоизоляция уже не справляется, и вой двигателя становится настолько противным, что хочется сбавить скорость. Планов по смене механики на шестиступенчатую версию у УАЗ нет, а вот автомат должны добавить уже в следующем году. Пока в Ульяновске решают, будет ли это трансмиссия фирмы Punch Powertrain или нечто другое, и даже не могут определиться с количеством передач. Одно радует — их точно будет больше, чем четыре.

Косметика

УАЗ обновляется постоянно, последняя серия нововведений коснулась стекол — они теперь вклеиваются в кузов, обеспечивая герметичность салона. На внедорожнике установлены 18-дюймовые легкосплавные диски от красноярской фирмы K&K с шинами Continental в стоке размерностью 245/60 R18. Дефлекторы вентиляции переехали с потолка в багажник, в проемах боковых дверей — новые уплотнители, а на пятой двери они теперь двойные.

© Фото : УАЗТест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове
© Фото : УАЗ
Тест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове

И тут, как говорится, нашла коса на камень: резинки сзади так сильно уперлись в новые сварные швы, проклеенные пленкой 3M ради защиты от коррозии, что влага стала проникать в багажный отсек. Это выяснилось после того, как машины преодолели несколько глубоких бродов с морской водой. Спустя некоторое время вся дверь оказалась в соляных разводах, соль попала на вещи, даже частицы морских водорослей просочились внутрь из-под нижней кромки. Объектив камеры заднего вида по-прежнему захватывает часть запасного колеса, заднюю дверь еще только обещают излечить от провисания. В общем, расти еще есть куда.

© Фото : Сергей УдачинДверь багажника УАЗ "Патриот"
© Фото : Сергей Удачин
Дверь багажника УАЗ "Патриот"

По части комплектации изменений нет. Базовая версия "Классик" теперь называется "Классик Fleet" и стоит на 15 тысяч рублей больше — 746 500. Версия "Оптимум" подорожала на 35 тысяч рублей — до 866 500. Исполнения "Престиж" и "Максимум" подросли на 30 тысяч рублей и стоят 979 тысяч и один миллион сорок девять тысяч  рублей соответственно.

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Авто
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Kuzminash
1. Карданчик в рулевой колонке стучит уже через неделю.
2. Мосты, редуктор, и все соединения "потеют" сразу и покрываются масляной пылью.
3. Пластик внутри салона после первой же рыбалки падает на пол, особенно задняя планка у заднего стекла.
4. Кузов покрашен сразу после того, как он заржавел. Краска нанесена конкретно на окисленное железо.
5. Сиденья воняют так, что лучше закрыть плотной тканью чехлов.
6. Диски из олова. Балансировка на пару дней. Шины сразумв мусор.
7. Горе тому водиле, который не приедет сразу после покупки на подтяжку всех болтов и скруток.
8. А через пару тыщ ещё раз на подтяжку. Ибо металл из которого сделана рама и все запчасти, видимо включает в себя олова больше, чем в самом олове.

А реклама в статье изумительная. Как про Мазерати.
08:27
07.10.2018
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Алекс Луки
А чего на экспорт их нет? Западный вариант? За такие деньги они б неплохо расходились не только в России.

Или нормальных маркетологов нет? Сделать дешевле западных паркетников, рекламу и пиар, хороший сервис, и будет как пирожки разлетаться.
08:25
07.10.2018
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