Названы самые популярные европейские автомобили в России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые распространенные в России европейские автомобили.

Список возглавил седан Renault Logan — этим автомобилем владеют 654,5 тысячи россиян. Вторым по популярности стал седан Volkswagen Polo — 430,9 тысячи машин. Третью позицию заняла Skoda Octavia: на этой модели ездят 380,6 тысячи человек.

В пятерку лидеров рейтинга вошли еще два "немца" — Volkswagen Passat (368,2 тысячи) и Opel Astra (355,3 тысячи).

Далее в списке находятся две модели Renault — кроссовер Duster и хэтчбек Sandero, а также Volkswagen Golf, Mercedes-Benz E-Class и Volkswagen Tiguan.

Всего по состоянию на 1 июля в России числилось 8,23 миллиона легковых машин иностранных брендов, отмечает агентство.