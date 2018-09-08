Машина для русского: десятка самых популярных кроссоверов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Продажи кроссоверов растут ошеломляющими темпами. На этом фоне тускнеют другие сегменты рынка — например, минивэны. Спрос на автомобили повышенной проходимости увеличивается по всему миру, и Россия не исключение: к этому классу так или иначе можно отнести 15 из 25 самых продаваемых моделей. РИА Новости приводит горячую десятку кроссоверов сезона-2018.
Десятое место: Mitsubishi Outlander (продано 15 133 штуки)
Хотя в портфеле японской компании есть и более дешевые модели, бестселлер марки — Outlander. В России выпускается с 2012 года — за это время на заводе в Калуге собрали сто тысяч экземпляров.
Пятого сентября стартовало производство обновленного кроссовера, на который японцы делают большую ставку. Уже 20 месяцев подряд продажи Mitsubishi в России в стабильном плюсе: именно благодаря растущей популярности модели Outlander компания рассчитывает увеличить сбыт в этом году с 40 до 45 тысяч автомобилей.
Девятое место: Chevrolet Niva (продано 18 456 штук)
Chevrolet Niva в этом сезоне сдает позиции и теряет клиентов, однако запаса популярности у модели все еще хватает, чтобы не вылететь из топ-10. По статистике Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по август россияне купили почти 18,5 тысячи внедорожников с российскими корнями и американской внешностью.
Однако будущее Chevrolet Niva весьма туманно. У компании есть концепт (его показали в Москве в 2014 году), а значит, понимание того, какой должна стать новая машина. Были договоренности по двигателям с Peugeot (речь о моторе 1,8 мощностью 135 л. с.), но вот уже 16 лет "Шнива" сходит с конвейера в Тольятти практически в неизменном виде. Кстати, если бы Lada 4x4 и Chevrolet Niva продавались под единым брендом, внедорожник по праву занял бы второе место этого рейтинга. А так — только девятое.
Восьмое место: Toyota RAV4 (продано 19 430 штук)
Toyota RAV4 также теряет адептов, наработанная годами репутация надежной марки пока не в силах помочь этой модели. А ведь Toyota считается мировым лидером по продажам кроссоверов: в 2017-м по миру разошлось более 800 тысяч автомобилей.
Однако японцам не стоит отчаиваться: в августе Toyota RAV4 снова начала набирать популярность и по итогам месяца заняла аж четвертую позицию. Кстати, для североамериканского рынка уже выпустили модель нового поколения, которая базируется на глобальной модульной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture). Этот автомобиль — совсем другой как по конструкции, так и по характеру, что вполне позволяет оживить спрос.
Седьмое место: Renault Kaptur (продано 20 087 штук)
"Французский пижон" — так можно назвать миловидный кроссовер, созданный на "скелете" работяги Renault Duster. Многие профильные издания ставили под сомнение выход на рынок этой модели: мол, зачем покупателям нужен еще один "Дастер", да по более высокой цене? И ведь пример не очень удачного ребрендинга был перед глазами — Nissan Terrano, которому далеко до популярности что "Каптура", что самого "Дастера".
Но в Renault не прогадали: вместе с подъемом автомобильного рынка растут и продажи Kaptur. Покупателям нравится, что тот кроссовер может быть эффектным, двухцветным и очень годным для бездорожья.
Шестое место: Volkswagen Tiguan (продано 20 185 штук)
Менее ста проданных машин отделяют Renault Kaptur от Volkswagen Tiguan, но "немец" играет совсем в другой лиге: самый дорогой "француз" стоит дешевле, чем самый доступный "немец". Впрочем, российского покупателя ценник не пугает: по итогам восьми месяцев 2018 года популярность "Тигуана" прирастает тысячами экземпляров.
Спрос на VW Tiguan легко объясним: он может быть доступным, а может быть дорогим и мощным, у него самое современное оснащение, при этом экономные покупатели вольны выбрать практически "голую" комплектацию. В общем, как говорится, на любой вкус и цвет у "Тигуана" есть ответ.
Пятое место: Lada 4x4 (продана 20 631 штука)
Ей все нипочем: ни время, ни прогресс. Хотя буквально на днях АвтоВАЗ еще раз слегка обновил модели, подарив внедорожнику модную комбинацию приборов, а также новую комплектацию Black Edition с красивыми литыми дисками и окрасом кузова.
Lada 4x4 — самый доступный из всех кроссоверов, представленных в России, вместе с тем он самый проходимый, даже за рубежом признают, что для некоторых ситуаций этот автомобиль по-прежнему незаменим. Впрочем, жить "старушке Ниве" осталось от силы три года. В Тольятти вовсю готовят замену ветерану, а на недавнем Московском автосалоне показали, каким он может быть.
Четвертое место: Kia Sportage (продана 22 161 штука)
Kia Sportage — один из прямых конкурентов Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. Но стоит корейский кроссовер меньше немецкого и японского, поэтому вниманием покупателей не обделен. Кроме того, у модели весьма интересное предложение по двигателям и трансмиссиям: есть бензиновые агрегаты с турбиной и без, 2-литровый дизель, "механика", классический "автомат" и даже "робот" с двумя сцеплениями.
Большой выбор — это всегда хорошо, а если к этому добавить развернутый список оснащения, то вот он, бестселлер. И даже более дешевый собрат Soul не в силах составить внутреннюю конкуренцию Sportage.
Третье место: Lada Xray (продано 23 317 штук)
Многие до сих пор спорят, считать ли Lada Xray кроссовером или обычным хетчбэком, но мы будем придерживаться официальной версии АвтоВАЗа.
К тому же вскоре стартуют продажи этой модели в варианте Cross — ее впервые показали на автосалоне в Москве в августе. Внушительный дорожный просвет — 215 миллиметров, защитные панели по периметру кузова и впервые для Lada — система адаптации автомобиля к различным дорожным покрытиям, с ее помощью можно выбирать режимы движения по песку, снегу и грязи. Для полного счастья не хватает только полного привода. Впрочем, вся линейка кроссоверов Peugeot и Citroen прекрасно обходится без этого, что не мешает французам позиционировать свои модели как вседорожные.
Второе место: Renault Duster (продано 27 863 штуки)
Вот уже многие годы французская модель не покидает тройку самых популярных кроссоверов России, занимая по итогам восьми месяцев этого года вторую строчку.
При всех своих преимуществах Duster стоит немногим дороже той же Chevrolet Niva в схожей комплектации. Причем, как и Kia Sportage, модель предлагает богатый выбор по двигателям, коробкам передач и типам привода. Есть и "автомат", и дизели, и "механика", полный либо передний привод. Все проще, чем у "корейца", но и дешевле.
Первое место: Hyundai Creta (продано 43 807 штук)
Эта "выскочка" не успела появиться на свет, как тут же стала самым популярным автомобилем для асфальта и пересеченной местности. И каков отрыв от ближайшего "преследователя" — почти двукратный! При довольно низкой стоимости корейцам удалось собрать все необходимые российскому потребителю опции и технические характеристики, обернув их в красивую упаковку.
Часто задаются вопросом: "Когда же подобная модель появится у Kia?" И действительно, Hyundai Solaris и Kia Rio конкурируют друг с другом на равных, почему не сделать такой же тандем в стане компактных и доступных кроссоверов. Однако секрет Creta еще и в том, что компании удалось грамотно локализовать производство под Санкт-Петербургом. Тем не менее мощности завода не безграничны, рабочие трудятся в три смены и даже по выходным, поэтому о появлении собственной "Креты" от Kia пока речь не идет.