Машина для русского: десятка самых популярных кроссоверов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Продажи кроссоверов растут ошеломляющими темпами. На этом фоне тускнеют другие сегменты рынка — например, минивэны. Спрос на автомобили повышенной проходимости увеличивается по всему миру, и Россия не исключение: к этому классу так или иначе можно отнести 15 из 25 самых продаваемых моделей. РИА Новости приводит горячую десятку кроссоверов сезона-2018.

Десятое место: Mitsubishi Outlander (продано 15 133 штуки)

Хотя в портфеле японской компании есть и более дешевые модели, бестселлер марки — Outlander. В России выпускается с 2012 года — за это время на заводе в Калуге собрали сто тысяч экземпляров.

© Фото : Mitsubishi Motors Автомобиль Mitsubishi Outlander © Фото : Mitsubishi Motors Автомобиль Mitsubishi Outlander

Пятого сентября стартовало производство обновленного кроссовера, на который японцы делают большую ставку. Уже 20 месяцев подряд продажи Mitsubishi в России в стабильном плюсе: именно благодаря растущей популярности модели Outlander компания рассчитывает увеличить сбыт в этом году с 40 до 45 тысяч автомобилей.

Девятое место: Chevrolet Niva (продано 18 456 штук)

Chevrolet Niva в этом сезоне сдает позиции и теряет клиентов, однако запаса популярности у модели все еще хватает, чтобы не вылететь из топ-10. По статистике Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по август россияне купили почти 18,5 тысячи внедорожников с российскими корнями и американской внешностью.

© Chevrolet Автомобиль Chevrolet Niva Special Edition © Chevrolet Автомобиль Chevrolet Niva Special Edition

Однако будущее Chevrolet Niva весьма туманно. У компании есть концепт (его показали в Москве в 2014 году), а значит, понимание того, какой должна стать новая машина. Были договоренности по двигателям с Peugeot (речь о моторе 1,8 мощностью 135 л. с.), но вот уже 16 лет "Шнива" сходит с конвейера в Тольятти практически в неизменном виде. Кстати, если бы Lada 4x4 и Chevrolet Niva продавались под единым брендом, внедорожник по праву занял бы второе место этого рейтинга. А так — только девятое.

Восьмое место: Toyota RAV4 (продано 19 430 штук)

Toyota RAV4 также теряет адептов, наработанная годами репутация надежной марки пока не в силах помочь этой модели. А ведь Toyota считается мировым лидером по продажам кроссоверов: в 2017-м по миру разошлось более 800 тысяч автомобилей.

Однако японцам не стоит отчаиваться: в августе Toyota RAV4 снова начала набирать популярность и по итогам месяца заняла аж четвертую позицию. Кстати, для североамериканского рынка уже выпустили модель нового поколения, которая базируется на глобальной модульной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture). Этот автомобиль — совсем другой как по конструкции, так и по характеру, что вполне позволяет оживить спрос.

Седьмое место: Renault Kaptur (продано 20 087 штук)

"Французский пижон" — так можно назвать миловидный кроссовер, созданный на "скелете" работяги Renault Duster. Многие профильные издания ставили под сомнение выход на рынок этой модели: мол, зачем покупателям нужен еще один "Дастер", да по более высокой цене? И ведь пример не очень удачного ребрендинга был перед глазами — Nissan Terrano, которому далеко до популярности что "Каптура", что самого "Дастера".

© Фото : Renault Renault Kaptur © Фото : Renault Renault Kaptur

Но в Renault не прогадали: вместе с подъемом автомобильного рынка растут и продажи Kaptur. Покупателям нравится, что тот кроссовер может быть эффектным, двухцветным и очень годным для бездорожья.

Шестое место: Volkswagen Tiguan (продано 20 185 штук)

Менее ста проданных машин отделяют Renault Kaptur от Volkswagen Tiguan, но "немец" играет совсем в другой лиге: самый дорогой "француз" стоит дешевле, чем самый доступный "немец". Впрочем, российского покупателя ценник не пугает: по итогам восьми месяцев 2018 года популярность "Тигуана" прирастает тысячами экземпляров.

© Фото : Volkswagen Кроссовер Volkswagen Tiguan © Фото : Volkswagen Кроссовер Volkswagen Tiguan

Спрос на VW Tiguan легко объясним: он может быть доступным, а может быть дорогим и мощным, у него самое современное оснащение, при этом экономные покупатели вольны выбрать практически "голую" комплектацию. В общем, как говорится, на любой вкус и цвет у "Тигуана" есть ответ.

Пятое место: Lada 4x4 (продана 20 631 штука)

Ей все нипочем: ни время, ни прогресс. Хотя буквально на днях АвтоВАЗ еще раз слегка обновил модели, подарив внедорожнику модную комбинацию приборов, а также новую комплектацию Black Edition с красивыми литыми дисками и окрасом кузова.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль Lada 4x4 Black Edition © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Автомобиль Lada 4x4 Black Edition

Lada 4x4 — самый доступный из всех кроссоверов, представленных в России, вместе с тем он самый проходимый, даже за рубежом признают, что для некоторых ситуаций этот автомобиль по-прежнему незаменим. Впрочем, жить "старушке Ниве" осталось от силы три года. В Тольятти вовсю готовят замену ветерану, а на недавнем Московском автосалоне показали, каким он может быть.

Четвертое место: Kia Sportage (продана 22 161 штука)

Kia Sportage — один из прямых конкурентов Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. Но стоит корейский кроссовер меньше немецкого и японского, поэтому вниманием покупателей не обделен. Кроме того, у модели весьма интересное предложение по двигателям и трансмиссиям: есть бензиновые агрегаты с турбиной и без, 2-литровый дизель, "механика", классический "автомат" и даже "робот" с двумя сцеплениями.

© Фото : Kia Motors Автомобиль Kia Sportage © Фото : Kia Motors Автомобиль Kia Sportage

Большой выбор — это всегда хорошо, а если к этому добавить развернутый список оснащения, то вот он, бестселлер. И даже более дешевый собрат Soul не в силах составить внутреннюю конкуренцию Sportage.

Третье место: Lada Xray (продано 23 317 штук)

Многие до сих пор спорят, считать ли Lada Xray кроссовером или обычным хетчбэком, но мы будем придерживаться официальной версии АвтоВАЗа.

К тому же вскоре стартуют продажи этой модели в варианте Cross — ее впервые показали на автосалоне в Москве в августе. Внушительный дорожный просвет — 215 миллиметров, защитные панели по периметру кузова и впервые для Lada — система адаптации автомобиля к различным дорожным покрытиям, с ее помощью можно выбирать режимы движения по песку, снегу и грязи. Для полного счастья не хватает только полного привода. Впрочем, вся линейка кроссоверов Peugeot и Citroen прекрасно обходится без этого, что не мешает французам позиционировать свои модели как вседорожные.

Второе место: Renault Duster (продано 27 863 штуки)

Вот уже многие годы французская модель не покидает тройку самых популярных кроссоверов России, занимая по итогам восьми месяцев этого года вторую строчку.

© Фото : Renault Renault Duster © Фото : Renault Renault Duster

При всех своих преимуществах Duster стоит немногим дороже той же Chevrolet Niva в схожей комплектации. Причем, как и Kia Sportage, модель предлагает богатый выбор по двигателям, коробкам передач и типам привода. Есть и "автомат", и дизели, и "механика", полный либо передний привод. Все проще, чем у "корейца", но и дешевле.

Первое место: Hyundai Creta (продано 43 807 штук)

Эта "выскочка" не успела появиться на свет, как тут же стала самым популярным автомобилем для асфальта и пересеченной местности. И каков отрыв от ближайшего "преследователя" — почти двукратный! При довольно низкой стоимости корейцам удалось собрать все необходимые российскому потребителю опции и технические характеристики, обернув их в красивую упаковку.

© Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai Creta © Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai Creta

Часто задаются вопросом: "Когда же подобная модель появится у Kia?" И действительно, Hyundai Solaris и Kia Rio конкурируют друг с другом на равных, почему не сделать такой же тандем в стане компактных и доступных кроссоверов. Однако секрет Creta еще и в том, что компании удалось грамотно локализовать производство под Санкт-Петербургом. Тем не менее мощности завода не безграничны, рабочие трудятся в три смены и даже по выходным, поэтому о появлении собственной "Креты" от Kia пока речь не идет.