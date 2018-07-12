Каждое десятое ДТП в России связано с выездом на встречную полосу

КРАСНОГОРСК (Московская область), 12 июл — РИА Новости. Каждое десятое ДТП с пострадавшими в России связано с выездом на полосу встречного движения, каждый четвертый погибает в таких авариях, сообщил руководитель Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников на конференции "Повод для обгона".

"Сегодня каждое десятое ДТП с пострадавшими связано с выездом на полосу встречного движения, каждый четвертый погиб, а это из 19 тысяч — 5 тысяч, погибло как раз при том, что этот маневр был небезопасен и многие выезжали на полосу встречного движения, не рассчитывая на те или иные последствия, которые наступили", — сказал Черников.

Он пояснил, что для решения этой проблемы необходимо создать условия, при которых водитель мог бы безопасно ехать: наносить дорожную разметку, проводить инженерные мероприятия на объектах дорожной инфраструктуры, а также учить водителей правильно двигаться по проезжей части.