Недавно на онлайн-сервисе «Авто.ру» предложили приобрести… сразу несколько «Ё-мобилей». Грандиозный проект по созданию доступных гибридов, увы, потерпел неудачу и вместе со всеми наработками был продан за один евро ФГУП НАМИ в 2014 году. За четыре года компания изготовила множество прототипов от «Ё-хетчбэка» и «Ё-кроссовера» до «Ё-минивэна» и «Ё-фургона».