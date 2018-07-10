Они помнят Ельцина и Горбачева, в них ездили олигархи и молодожены. Спрятавшись под масками, они уносятся сквозь время и пространство. РИА Новости представляет подборку самых необычных подержанных автомобилей, которые когда-либо поступали в свободную продажу в России.
Недавно на онлайн-сервисе «Авто.ру» предложили приобрести… сразу несколько «Ё-мобилей». Грандиозный проект по созданию доступных гибридов, увы, потерпел неудачу и вместе со всеми наработками был продан за один евро ФГУП НАМИ в 2014 году. За четыре года компания изготовила множество прототипов от «Ё-хетчбэка» и «Ё-кроссовера» до «Ё-минивэна» и «Ё-фургона».
Хотя объявление одно, продавец предлагает почти все модификации «Ё-мобиля».
Общая стоимость — пять миллионов рублей, однако уточняется, что у автомобилей разная цена и находятся они в разном состоянии.
Также отмечается, что возможны доукомплектация и переоборудование.
Интересно и то, что все «Ё-мобили» находятся в Минске. Как они туда попали? Мы связались с продавцом, но он категорически отказался раскрывать эту информацию.
В 2003 году на автосалоне в Париже Волжский автозавод показал гоночный болид Lada Revolution, который потом участвовал в соревнованиях «Национальная гоночная серия АвтоВАЗа». Гонки проводились четыре года, за это время спорткар трижды модернизировали, а в 2008 году монокубковую серию свернули.
Один из немногих оставшихся на ходу Lada Revolution предлагается на сайте по продаже подержанных машин. Причем этот автомобиль представляет собой модификацию SuperSport с форсированным до 217 л. с. вазовским 1,6-литровым двигателем.
Продавец не скрывает, что спорткар предназначен исключительно для кольцевых гонок на закрытых трассах, для коллекционеров или использования в качестве рекламы в дилерских центрах Lada. В общем, по улицам на нем не поездишь.
Подержанный Mercedes-Benz 1995 года выпуска почти за 37 миллионов рублей? Легко, если это бронированный лимузин S-Class Pullman первого президента России Бориса Ельцина.
Владелец уверяет, что до него почетный автомобиль принадлежал только главе государства и что это первый из 27 выпущенных Pullman в кузове W140.
Вообще-то, он был собран для канцлера Германии Гельмута Коля, но тот подарил машину Ельцину. Российский президент пользовался этим «Мерседесом» до конца жизни.
Еще один президентский лимузин оценили в 55 миллионов рублей. Советский ЗИЛ-41052, выпущенный в 1989 году, за 26 лет проехал чуть более 29 тысяч километров. Часть этого небольшого пробега намотали президенты Михаил Горбачев и Борис Ельцин.
Как говорится в объявлении, всего было изготовлено 14 таких автомобилей. У этого ЗИЛа бронирован не только кузов: внутри смонтирована дополнительная бронекапсула, а колеса «обуты» в специальные пуленепробиваемые шины «Гранит». Тяжелый лимузин приводится в движение огромным 7,7-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 315 л. с. Трансмиссия автоматическая.
ЗИЛ с индексом 4112Р предлагают за немыслимые 70 миллионов рублей. В 2012-м эта машина стала первым и последним лимузином серии «Монолит» завода имени Лихачева.
По сути, это новый автомобиль с пробегом всего 143 километра.
Продавец утверждает, что по роскоши и комфорту ЗИЛ-4112Р превосходит все известные модели лимузинов, включая Maybach и Rolls-Royce.
В комплектацию входят двухзонный климат-контроль, электроприводы сидений, стекол, зеркал и шторок, бар, холодильник, жидкокристаллический телевизор, аудио- и видеосистема, а также подушки безопасности водителя и пассажиров. По бокам шесть дверей, а в салоне — два ряда задних сидений, причем передние убираются и раскладываются при помощи электропривода.
По желанию покупателя продавец готов поместить в машину бронированную капсулу — такую же, как на ЗИЛе Горбачева и Ельцина.
Представленный в одном из объявлений внедорожник за 12 миллионов рублей очень напоминает американский Hummer H2. Однако эту машину выпустили в России на Горьковском автозаводе и нарекли ее «Тигр». Продавец назвал свой товар «бронированный хищник» — был такой сюжет об этом автомобиле на одном из российских телеканалов. Однако указанная модификация — 233001 — никогда не бронировалась.
Под капотом полноприводного внедорожника — 5,9-литровый турбодизель мощностью 206 л. с., а среди опций — система стабилизации, ксеноновые фары, аудиосистема с телевизором, обогрев руля, трехзонный климат-контроль и электроприводы передних сидений с памятью положения.
Сверкающий белизной седан ГАЗ-21 выставили на продажу за пять миллионов. Снаружи его сложно заподозрить в чем-то необычном, но стоит заглянуть внутрь…
В салоне «Волгу» не узнать: белоснежная перфорированная кожа, деревянные вставки повсюду, скошенный снизу спортивный руль, замша… В объявлении говорится, что все агрегаты позаимствованы у BMW, кроме оригинальных 2,5-литрового двигателя мощностью 75 л. с. и механической трансмиссии.
Кстати, по документам «Волга» осталась «Волгой», так что при регистрации автомобиля в ГИБДД проблем возникнуть не должно.
Еще один «немец» спрятался под кузовными панелями «британца»: на фотографиях объявления о продаже Mercedes-Benz S-Class — автомобиля, который с любого ракурса выглядел как одна из моделей Bentley.
Это эффект кузовного обвеса, который бывший владелец, судя по всему, установил для того, чтобы катать туристов и обслуживать свадьбы. Тем же самым он советует заняться и будущему хозяину машины, отметив, что по документам авто все-таки осталось «Мерседесом».
По сравнению с предыдущими лотами 550 тысяч уже не кажутся чем-то необычным. Правда, их просят за подержанный ВАЗ-2101, который обычно стоит не дороже 100 тысяч рублей.
Уникальность этой полностью отреставрированной «копейке» придает ее охро-золотистая раскраска под патрульный автомобиль ГАИ МВД СССР.
В процессе восстановления выяснилось, что машина действительно предназначалась гаишникам: в заводских стойках обнаружились отверстия для проводки спецсигналов.
На крышу установлены маяки СГУ-60, в салоне — новая радиостанция «Лен», сохранились даже советские госномера. Продавец гарантировал, что ВАЗ-2101 полностью соответствует всем ГОСТам СССР, — он сам когда-то был инспектором ГАИ.
Многие автомобили прославились благодаря кино, и один из самых ярких примеров — купе DeLorean DMC-12 из культового фильма «Назад в будущее». В России нашлись реставраторы, которые смогли купить в Лос-Анджелесе эту модель и задались целью привести ее в полное соответствие с машиной дока Брауна.
В результате получилась точная копия, которую выставили на Comic Con Russia 2017. Кристофер Ллойд, сыгравший роль профессора Брауна, лично расписался на дверной панели, высоко оценив усилия реставраторов. Новый владелец отдал за машину семь миллионов рублей.
Один из продавцов не мог долго найти покупателя на свою «Волгу» ГАЗ-31105. Пришлось снижать цену, чтобы выручить за автомобиль… 200 тысяч рублей. Прямо скажем, цена для подобной модели крайне высокая, если только это не машина-карета.
Лимузины обычно делают на базе серийных седанов или внедорожников. Как правило, им разрезают кузов и вставляют дополнительные панели для увеличения длины салона.
В этой «Волге» дополнительное пространство оформили как карету с характерной обивкой и убранством.
Так же поступил другой владелец подержанного автомобиля, выставленного на продажу, превративший в карету Hummer H2 и оценивший свое сокровище в 5,5 миллиона рублей.
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