ГИБДД планирует взять под контроль техосмотр грузовиков

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ГИБДД планирует взять под контроль техосмотр грузовых автомобилей, помимо автобусов, так как они представляют большую угрозу в случае ДТП, сообщил РИА Новости глава ГИБДД России Михаил Черников.

В конце апреля Черников заявил журналистам, что подготовлен законодательный пакет по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов. По его словам, МВД также вышло с предложением вернуть под контроль ведомства проведение осмотра автобусов. Сейчас в России контроль за операторами техосмотра проводит Российский союз автостраховщиков.

"Автобус — транспортная категория, которая особо подвержена риску, так как перевозит людей… но мы ещё должны говорить об опасных грузах, групногабаритных, тяжеловесных грузах. Они тоже представляют реальную угрозу, так как при столкновении с такими транспортными средствами появляется большое количество жертв", — пояснил Черников.

Он отметил, что в рассматриваемом в данный момент законопроекте речь пока идёт лишь о контроле над ТО автобусов. Он добавил, что планов по контролю над техосмотрами легковых автомобилей пока нет.

"Каждый человек своё транспортное средство, когда эксплуатирует его в частном порядке, содержит в нормальном состоянии. А вот как только транспортное средство становится источником дохода, сразу же он "выжимает" все с машины, не взирает на ТО, тогда случаются такие аварии", — подчеркнул Черников.