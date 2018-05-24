ГИБДД планирует взять под контроль техосмотр грузовиков

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ГИБДД планирует взять под контроль техосмотр грузовых автомобилей, помимо автобусов, так как они представляют большую угрозу в случае ДТП, сообщил РИА Новости глава ГИБДД России Михаил Черников.
"Автобус — транспортная категория, которая особо подвержена риску, так как перевозит людей… но мы ещё должны говорить об опасных грузах, групногабаритных, тяжеловесных грузах. Они тоже представляют реальную угрозу, так как при столкновении с такими транспортными средствами появляется большое количество жертв", — пояснил Черников.
"Каждый человек своё транспортное средство, когда эксплуатирует его в частном порядке, содержит в нормальном состоянии. А вот как только транспортное средство становится источником дохода, сразу же он "выжимает" все с машины, не взирает на ТО, тогда случаются такие аварии", — подчеркнул Черников.