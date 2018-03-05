Около 3,5 млн автомобилей будет подключено к системе "ЭРА-ГЛОНАСС"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Число автомобилей, оснащенных системой "ЭРА-ГЛОНАСС", к концу 2018 года достигнет около 3,5 миллиона, говорится в сообщении АО "ГЛОНАСС".

"Система функционирует в полном объеме на всей территории России в режиме 24/7. Сейчас по стране ездят уже более 1,6 миллиона автомобилей, подключенных к системе, к концу года ожидается уже 3,5 миллиона автомобилей с "ЭРА-ГЛОНАСС", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 января 2016 года "ЭРА-ГЛОНАСС" приняла и обработала более 750 тысяч вызовов, из которых более 9 тысяч потребовали реагирования экстренных служб.

"Страны Европы и Таможенного союза ЕАЭС пока еще готовятся к запуску своих аналогичных систем и обращаются к нам за консультациями при их построении", — рассказал и.о. генерального директора АО "ГЛОНАСС" Аркадий Заикин, чьи слова приводятся в сообщении.

Согласно статистике ГИБДД, число погибших в авариях в 2017 году сократилось на 6,5% по сравнению с 2016 годом.

По словам Заикина, система "ЭРА-ГЛОНАСС" внесла значительный вклад в достижение этого результата. Он уточнил, что время передачи информации о ДТП из системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в систему-112 в автоматическом режиме составляет 19 секунд.