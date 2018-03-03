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Названы основные способы угона автомобилей

03:5103.03.2018
(обновлено: 04:10 03.03.2018)
049152
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкМужчина имитирует угон автомобиля. Архивное фотоМужчина имитирует угон автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. МВД России назвало основные способы краж автомобилей: угонщики используют дубликаты ключей, разбивают боковые стекла, чтобы проникнуть в салон, а также используют специальные устройства для взлома противоугонной системы автомобиля.

Угонщик автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / Tomasz Zajda
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Механический взлом

Как сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства, угонщики пользуются методикой взлома замков дверей и замка зажигания с помощью механических приспособлений. Второй способ: преступник разбивает боковое стекло, чтобы проникнуть в салон, а затем проворачивает замок зажигания или пользуется дубликатом ключа.

Также злоумышленники могут украсть ключ у владельца во время осмотра продаваемого автомобиля: они могут поменять его на похожий, а настоящий забрать.

Автомобильные хакеры

Водители на месте ДТП
© Depositphotos / kalinovsky
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В МВД рассказали, что сегодня автоугонщики также применяют современные технологии. "Проникнуть в салон автомобиля можно путем преодоления системы безопасности доступа. Значительное количество современных автомобилей оснащено системами управления дверными замками. Для преодоления защиты систем дистанционного управления дверными замками используются различные технические средства" — сообщили в пресс-центре.

Устройства, используемые злоумышленниками, позволяют обманывать сигнализацию автомобиля: прибор имитирует радиосигнал оригинального пульта сигнализации. Использовав его, злоумышленник без труда может проникнуть в салон.

Как обмануть иммобилайзер

Угон автомобиля
© Fotolia / Daniel Jędzura
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В современных автомобилях предусмотрена специальная противоугонная система — иммобилайзер, которую угонщики также научились обманывать с помощью специальной техники.

"С целью запуска двигателя преступники используют так называемые программаторы иммобилайзера, которые подключаются к автомобилю и записывают данные другого ключа зажигания (или смарт-ключа), который имеется у злоумышленника и с помощью которого будет возможен запуск двигателя", — рассказали в ведомстве.

Данные ключа преступники могут получить с помощью радиоретрансляторов команд управления автомобиля. Такие устройства в обиходе называют "удочка" или "длинная рука". С помощью "удочки" угонщики перехватывают сигнал смарт-ключа водителя, когда тот ушел от машины на достаточное расстояние (например, оставил машину на парковке и ушел в магазин), а затем проникают в салон и угоняют авто.

Сигнал SOS

Мужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Интервью с угонщиком: кто и как похищает автомобили в России
В современных машинах предусмотрена система, подающая тревожный сигнал в случае кражи. Однако и эти сигналы автоугонщики научились глушить.

"При совершении преступления преступники используют приспособления, предотвращающие передачу тревожных сообщений посредством радиоканала на устройства владельцев автомобилей либо на оборудование охранных служб", — сообщили в МВД.

Эти устройства создают радиопомехи, которые блокируют передачу сигналов. Такой "глушилкой" угонщики могут прекратить передачу тревожного сигнала, в котором содержатся географические координаты автомобиля, отметили в ведомстве.

Всего, по данным МВД, в прошлом году в России зарегистрировано 21,8 тысячи краж автомобилей. Это примерно на 4 тысячи меньше чем в 2016 году.

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