МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. Если бы Деда Мороза придумали в наши дни, никаких оленей в его упряжке не было бы и в помине. В разные годы автопроизводители и дизайнеры упражнялись в оригинальности и предлагали главному виновнику новогодних торжеств средства передвижения по земле, воде и воздуху. РИА Новости собрало воедино их фантазии.

УАЗ и байк для снегурки

Российский дизайнер Андрей Ткаченко разместил на своей страничке в социальной сети два вида транспорта, на которых, по его мнению, Дед Мороз мог бы навещать детишек. Первый концепт — УАЗ-469 с открытой кабиной и кузовом пикап (на фото в заголовке), в который отлично помещаются горы подарков для маленьких детишек. Снегурочке предлагается утилитарный мотоцикл с внедорожными колесами. Видимо, чтобы не отставала от деда.

Из глубины времен

Второе транспортное средство создано на базе автомобиля российской марки "Руссо-Балт". Она существовала всего 10 лет и была упразднена на второй год Октябрьской революции. Проект под названием "Morozzz" оборудован под транспортировку ели и оснащен гусеничными движителями для преодоления бездорожья.

Круизные сани

© Lexus Lexus Flying Luxury Cruiser © Lexus Lexus Flying Luxury Cruiser

Компания Lexus в свое время сделала для Санта-Клауса роскошный летающий автомобиль. Он мало чем отличался от серийной машины, разве что санными полозьями, приваренными к днищу кузова. Свою концепцию японцы снабдили современными системами безопасности, которые используются и на обычных моделях марки.

Дед-эгоист

© Bentley Bentley Flying B © Bentley Bentley Flying B

Дизайнерская студия Bentley предложила двухместный роскошный летающий спидстер. Помимо Санта-Клауса, в кабину поместился только один олень, скорее всего самый любимый — Рудольф. Для подарков места и вовсе не осталось, поэтому их пришлось привязать к заднему бамперу. Впрочем, этот сказочный персонаж, похоже, прилетает только к "золотым детям".

По-европейски

© Ford Ford ES-SACKS © Ford Ford ES-SACKS

Компания Ford решила сделать сани на базе компактного городского хетчбэка Fiesta. Дизайнерская концепция предполагает интеграцию полозьев, а также открытый грузовой отсек для подарков. Основные рынки сбыта "Фиесты" расположены в Европе, так что сани вполне отвечают требованиям Старого Света, где предпочитают компактные автомобили.

Можно и в космос

© Jaguar Jaguar XM-AS © Jaguar Jaguar XM-AS

Jaguar удачно подобрал название для созданных им саней: XM-AS. Если вспомнить, как называются серийные машины британской марки — XE S, XJ R и так далее, — то смысл становится понятным. Однако автомобилем тут и не пахнет: концепт больше похож на гибрид истребителя и ракеты. Олени, опять же, и в этом случае остаются без работы.

Из будущего

© Land Rover Land Rover Laplander © Land Rover Land Rover Laplander

Еще одна удачная интеграция названия: Land Rover Laplander. Однако сами сани от британской марки больше похожи на прототип космического корабля. В качестве второго пилота выступает олень, а вот нашлось ли место для мешка с подарками, неизвестно.

Звездный воин

© Nissan Nissan SC01 © Nissan Nissan SC01

Компания Nissan также обратилась к космической теме и создала для Санта-Клауса прототип саней под названием SC01. Этот летательный аппарат напоминает модели звездолетов из "Звездных войн". Впрочем, посадка должна осуществляться на снег или на воду, так как колес у этой машины не предусмотрено.

Электросани

© Vauxhall Vauxhall Clausa © Vauxhall Vauxhall Clausa

Британская марка Vauxhall уверяет, что ее сани под названием Clausa оснащены электродвигателями, а потому столь же экологичны, как и традиционные олени. Предусмотрены лыжи для посадки на снег, грузовой отсек для подарков и одно место для главного сказочного персонажа.