РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Авто

Сани — отстой: что предлагали Деду Морозу в качестве личного транспорта

08:0002.01.2018
(обновлено: 08:05 02.01.2018)
01900
© Depositphotos / SimpleFotoМужчина в костюме Деда Мороза за рулем автомобиляМужчина в костюме Деда Мороза за рулем автомобиля
© Depositphotos / SimpleFoto

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. Если бы Деда Мороза придумали в наши дни, никаких оленей в его упряжке не было бы и в помине. В разные годы автопроизводители и дизайнеры упражнялись в оригинальности и предлагали главному виновнику новогодних торжеств средства передвижения по земле, воде и воздуху. РИА Новости собрало воедино их фантазии.

УАЗ и байк для снегурки

© аккаунт Андрея Ткаченко ВконтактеОткрытка "С Новым годом"
© аккаунт Андрея Ткаченко Вконтакте
Открытка "С Новым годом"

Российский дизайнер Андрей Ткаченко разместил на своей страничке в социальной сети два вида транспорта, на которых, по его мнению, Дед Мороз мог бы навещать детишек. Первый концепт — УАЗ-469 с открытой кабиной и кузовом пикап (на фото в заголовке), в который отлично помещаются горы подарков для маленьких детишек. Снегурочке предлагается утилитарный мотоцикл с внедорожными колесами. Видимо, чтобы не отставала от деда.

Из глубины времен

© аккаунт Андрея Ткаченко ВконтактеОткрытка "С Новым годом"
© аккаунт Андрея Ткаченко Вконтакте
Открытка "С Новым годом"

Второе транспортное средство создано на базе автомобиля российской марки "Руссо-Балт". Она существовала всего 10 лет и была упразднена на второй год Октябрьской революции. Проект под названием "Morozzz" оборудован под транспортировку ели и оснащен гусеничными движителями для преодоления бездорожья.

Круизные сани

© LexusLexus Flying Luxury Cruiser
© Lexus
Lexus Flying Luxury Cruiser

Компания Lexus в свое время сделала для Санта-Клауса роскошный летающий автомобиль. Он мало чем отличался от серийной машины, разве что санными полозьями, приваренными к днищу кузова. Свою концепцию японцы снабдили современными системами безопасности, которые используются и на обычных моделях марки.

Дед-эгоист

© BentleyBentley Flying B
© Bentley
Bentley Flying B

Дизайнерская студия Bentley предложила двухместный роскошный летающий спидстер. Помимо Санта-Клауса, в кабину поместился только один олень, скорее всего самый любимый — Рудольф. Для подарков места и вовсе не осталось, поэтому их пришлось привязать к заднему бамперу. Впрочем, этот сказочный персонаж, похоже, прилетает только к "золотым детям".

По-европейски

© FordFord ES-SACKS
© Ford
Ford ES-SACKS

Компания Ford решила сделать сани на базе компактного городского хетчбэка Fiesta. Дизайнерская концепция предполагает интеграцию полозьев, а также открытый грузовой отсек для подарков. Основные рынки сбыта "Фиесты" расположены в Европе, так что сани вполне отвечают требованиям Старого Света, где предпочитают компактные автомобили.

Можно и в космос

© JaguarJaguar XM-AS
© Jaguar
Jaguar XM-AS

Jaguar удачно подобрал название для созданных им саней: XM-AS. Если вспомнить, как называются серийные машины британской марки — XE S, XJ R и так далее, — то смысл становится понятным. Однако автомобилем тут и не пахнет: концепт больше похож на гибрид истребителя и ракеты. Олени, опять же, и в этом случае остаются без работы.

Из будущего

© Land RoverLand Rover Laplander
© Land Rover
Land Rover Laplander

Еще одна удачная интеграция названия: Land Rover Laplander. Однако сами сани от британской марки больше похожи на прототип космического корабля. В качестве второго пилота выступает олень, а вот нашлось ли место для мешка с подарками, неизвестно.

Звездный воин

© NissanNissan SC01
© Nissan
Nissan SC01

Компания Nissan также обратилась к космической теме и создала для Санта-Клауса прототип саней под названием SC01. Этот летательный аппарат напоминает модели звездолетов из "Звездных войн". Впрочем, посадка должна осуществляться на снег или на воду, так как колес у этой машины не предусмотрено.

Электросани

© VauxhallVauxhall Clausa
© Vauxhall
Vauxhall Clausa

Британская марка Vauxhall уверяет, что ее сани под названием Clausa оснащены электродвигателями, а потому столь же экологичны, как и традиционные олени. Предусмотрены лыжи для посадки на снег, грузовой отсек для подарков и одно место для главного сказочного персонажа.

Комментировать
Авто
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена