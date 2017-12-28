Разрушены вдребезги? Десять мифов о зимней эксплуатации автомобиля

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. Каждую зиму форумы автовладельцев полны спорами о том, что следует и чего не следует делать с машиной при минусовой температуре. Один миф порождает другой, в результате чего водители без задней мысли начинают наносить непоправимый вред собственному транспортному средству. РИА Новости обратилось к опытным экспертам, чтобы те подтвердили или опровергли десять самых жарких автомобильных вопросов.
Миф 1: мотор зимой надо обязательно прогреть
Вопрос стар, как и само слово "автомобиль". Но вот из подъезда выходят два соседа: один садится в машину и резко уезжает, другой после пуска двигателя выкуривает три сигареты и только потом потихоньку начинает движение. Кто из них делает правильно?
"Рекомендуется начинать движение сразу после того, как обороты двигателя придут в норму, — примерно через 15-30 секунд, — добавляет Павел Кузнецов, шеф-тренер "РОЛЬФ Юг". — Во многих европейских странах запрещено стоять на парковке с работающим ДВС. К примеру, в Германии: если водитель с утра решит прогреть свой автомобиль, то может расстаться с 300 евро".
"В прогреве ДВС современного автомобиля нет никакой необходимости: электроника гарантирует устойчивую работу даже после холодного запуска", — резюмирует Константин Епанешников, директор по сервису "АВИЛОН. Официальный дилер Volkswagen".
Миф 2: сиденье греется, только если на него сесть
Сел в теплый салон, а сиденье все еще ледяное, несмотря на активированный обогрев. Многие думают, что нагрев кресел происходит только тогда, когда человек сядет на них. Правда?
Дмитрий Парбуков считает, что сиденья нагреваются независимо от посадки водителя или пассажира. С ним согласен и Константин Епанешников: "Обогрев сиденья начинает работать сразу после включения и автоматически отключается при достижении установленной температуры. В автомобилях Volkswagen обогрев не связан с его занятостью".
Миф 3: стояночный тормоз примерзает на морозе
Многие боятся оставлять автомобиль на стояночном тормозе в морозную погоду: мол, колодки примерзнут к задним колесам, и машина потом не сдвинется с места либо трос растянется. Так ли это?
"Только если перед постановкой автомобиля на стоянку была влажная погода, а после стоянки морозная. На многих современных автомобилях реализована функция автоматической сушки и чистки тормозных колодок и дисков — при этом примерзание будет исключено", — рассказал шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка".
"Примерзание может происходить при кратковременных поездках. При нормальных условиях эксплуатации автомобиля колодки стояночного тормоза не примерзнут к дискам", — добавляет директор по сервису "Авилон".
Миф 4: расход топлива зимой больше
Зима бьет и по кошельку: бытует мнение, что в холодную погоду расход топлива увеличивается. На самом деле?
"Это так. Связано это с использованием всевозможных нагревательных элементов: подогрев наружных зеркал, сидений, ветрового стекла, заднего стекла, рулевого колеса, — отмечает Дмитрий Парбуков. — Повышается нагрузка бортовой сети, генератор сильнее нагружает двигатель". Константин Епанешников также считает, что расход топлива растет, а связано это с обогащенной топливной смесью, на которой работает холодный мотор.
Миф 5: перед зимой нужно поменять масло в моторе
Особо щепетильные автовладельцы уверены, что перед началом холодов необходимо поменять масло в двигателе на то, которое имеет меньшую вязкость. Действительно?
"Все зависит от климатических условий. В целом все современные синтетические масла универсальны и работают в широком температурном диапазоне, масло можно подобрать по маркировке 0W, 5W и так далее, указывающей на вязкость масла при разных отрицательных температурах", — уверяет Дмитрий Парбуков.
Константин Епанешников считает, что эти утверждения касаются только низкосортного дешевого продукта, так как современные моторные масла обладают необходимыми вязкостными характеристиками, которые позволяют использовать их круглогодично.
Миф 6: антигель оживит заглохший дизель
Владельцам дизельных машин зимой приходится туго, особенно в поездках по дальним уголкам России: шансы наткнуться на заправку с плохим или летним дизельным топливом существенно возрастают. Нужно ли возить с собой антигели или присадки?
Павел Кузнецов и Константин Епанешников согласны с мнением коллеги. Эксперты добавляют, что замерзшее топливо нужно сначала отогреть в теплом гараже или подземном паркинге, чтобы антигель смешался с ним.
Миф 7: дизельные машины прогреваются хуже бензиновых
Чтобы прогреть автомобиль с бензиновым мотором во время движения, требуется всего несколько минут. Дизелю же придется работать гораздо больше, чтобы наполнить салон теплым воздухом. Так ли это?
Опрошенные эксперты единогласно подтверждают данный факт: это связано со свойствами дизельного топлива, а именно увеличенной энергоемкостью. Дизельные ДВС имеют более высокий коэффициент полезного действия относительно бензиновых, при этом у них меньше тепловые потери и оттого хуже прогрев. Поэтому дизельные машины часто оснащают либо автономным отопителем, либо электрическим догревателем.
Миф 8: зимой нельзя ездить с пустым баком
Есть мнение, что зимой не рекомендуется ездить с почти пустым баком — лучше заправляться до полного, чтобы не испортить топливную систему. Это правда?
"Скопление конденсата может привести к остановке двигателя из-за обедненной смеси, которая не способна воспламениться. Если речь идет о дизеле, то малый объем топлива замерзнет в такой машине быстрее, чем большой", — добавляет шеф-тренер "РОЛЬФ Юг".
Миф 9: зимой нужно обязательно поднимать "дворники"
Не поднимешь "дворники" зимой, будешь потом долго отдирать от лобового и заднего стекол. Но главное — не активировать их, иначе сгорит моторчик. Так считают многие, но верны ли эти утверждения?
"Лучше все же поднимать, иначе при примерзании "дворников" к лобовому стеклу и случайном включении могут быть повреждены крепежи щеток, чистящая поверхность, поводки и трапеция. В худшем случае может сгореть электрический мотор стеклоочистителя", — указывает Дмитрий Парбуков.
"Можно и не поднимать, — добавляет Павел Кузнецов. — Главное не начинать ими пользоваться, когда они примерзли к стеклу по указанным выше причинам. Но стоит отметить, что очищать стекло от снега и льда куда удобнее, если щетки подняты".
"Щетки стеклоочистителя поднимают, чтобы с них стекла вода. Если снег не идет, то их поднимать не нужно", — резюмирует Константин Епанешников.
Миф 10: водка лучше незамерзайки
Водка, возможно, дороже незамерзающей жидкости, но гораздо лучше чистит стекло, да и замерзнет она при более низких температурах, чем любая химия. Так ли это?
"Не пробовал, но предполагаю, что для очистки стекол лучше применять специализированный продукт, а именно незамерзающую жидкость. Запах у нее будет точно лучше, чем у водки", — говорит Константин Епанешников.
"Теоретически водка — достойный незамерзающий вариант, — полагает Дмитрий Парбуков. — Главное, чтобы процесс заправки бака омывающей жидкости не видели любители этого напитка".