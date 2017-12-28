Разрушены вдребезги? Десять мифов о зимней эксплуатации автомобиля

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. Каждую зиму форумы автовладельцев полны спорами о том, что следует и чего не следует делать с машиной при минусовой температуре. Один миф порождает другой, в результате чего водители без задней мысли начинают наносить непоправимый вред собственному транспортному средству. РИА Новости обратилось к опытным экспертам, чтобы те подтвердили или опровергли десять самых жарких автомобильных вопросов.

Миф 1: мотор зимой надо обязательно прогреть

Вопрос стар, как и само слово "автомобиль". Но вот из подъезда выходят два соседа: один садится в машину и резко уезжает, другой после пуска двигателя выкуривает три сигареты и только потом потихоньку начинает движение. Кто из них делает правильно?

"С точки зрения экологии необходимо начинать движение сразу после запуска двигателя, при этом обороты должны быть низкими, так как масло в этот момент еще не нагрелось до рабочей температуры и все элементы, требующие смазки, работают на износ, — говорит Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка". — Соответственно, получаем три положительных момента: быстрый прогрев мотора, заботу об окружающей среде и экономию топлива".

"Рекомендуется начинать движение сразу после того, как обороты двигателя придут в норму, — примерно через 15-30 секунд, — добавляет Павел Кузнецов, шеф-тренер "РОЛЬФ Юг". — Во многих европейских странах запрещено стоять на парковке с работающим ДВС. К примеру, в Германии: если водитель с утра решит прогреть свой автомобиль, то может расстаться с 300 евро".

"В прогреве ДВС современного автомобиля нет никакой необходимости: электроника гарантирует устойчивую работу даже после холодного запуска", — резюмирует Константин Епанешников, директор по сервису "АВИЛОН. Официальный дилер Volkswagen".

Миф 2: сиденье греется, только если на него сесть

Сел в теплый салон, а сиденье все еще ледяное, несмотря на активированный обогрев. Многие думают, что нагрев кресел происходит только тогда, когда человек сядет на них. Правда?

© Mercedes-Benz Подогрев сидений Mercedes-Benz © Mercedes-Benz Подогрев сидений Mercedes-Benz

Дмитрий Парбуков считает, что сиденья нагреваются независимо от посадки водителя или пассажира. С ним согласен и Константин Епанешников: "Обогрев сиденья начинает работать сразу после включения и автоматически отключается при достижении установленной температуры. В автомобилях Volkswagen обогрев не связан с его занятостью".

Миф 3: стояночный тормоз примерзает на морозе

Павел Кузнецов придерживается иного мнения: "Все зависит от конкретного автомобиля и его комплектации, а точнее — наличия "датчика занятости сиденья". Где-то не включится, а где-то подогрев включится на пять-десять минут. В любом случае производители стараются поймать золотую середину между комфортом и экологией, ведь обогрев кресел — достаточно мощный потребитель электроэнергии, а затраты на ее получение повышают выбросы отработавших газов в атмосферу".

Многие боятся оставлять автомобиль на стояночном тормозе в морозную погоду: мол, колодки примерзнут к задним колесам, и машина потом не сдвинется с места либо трос растянется. Так ли это?

"Только если перед постановкой автомобиля на стоянку была влажная погода, а после стоянки морозная. На многих современных автомобилях реализована функция автоматической сушки и чистки тормозных колодок и дисков — при этом примерзание будет исключено", — рассказал шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка".

"Это может произойти. Во время поездки при торможении поверхность тормозного диска нагревается, что при отрицательных температурах вызовет появление конденсата. Он-то и "склеит" колодку и диск при постановке на ручной тормоз. Это почти то же самое, что лизнуть металл на морозе, эффект будет такой же", — говорит шеф-тренер "РОЛЬФ Юг".

"Примерзание может происходить при кратковременных поездках. При нормальных условиях эксплуатации автомобиля колодки стояночного тормоза не примерзнут к дискам", — добавляет директор по сервису "Авилон".

Миф 4: расход топлива зимой больше

Зима бьет и по кошельку: бытует мнение, что в холодную погоду расход топлива увеличивается. На самом деле?

"Это так. Связано это с использованием всевозможных нагревательных элементов: подогрев наружных зеркал, сидений, ветрового стекла, заднего стекла, рулевого колеса, — отмечает Дмитрий Парбуков. — Повышается нагрузка бортовой сети, генератор сильнее нагружает двигатель". Константин Епанешников также считает, что расход топлива растет, а связано это с обогащенной топливной смесью, на которой работает холодный мотор.

Миф 5: перед зимой нужно поменять масло в моторе

"Как правило, владельцы автомобиля ссылаются на свои ощущения: раньше реже заправлялся, полного бака хватало надолго и так далее, — поясняет Павел Кузнецов. — Но они не задумываются над тем, что зимняя резина мягче, имеет кучу канавок для лучшего зацепа и отвода снега и грязи, если есть шипы, это негативно сказывается на динамических характеристиках. В частности, увеличивается дальность движения накатом да и раскрутить такое колесо сложнее. Снег, грязь, лед — все это нужно преодолевать, на что, естественно, потребуется затратить больше энергии, нежели на сухом асфальте. В мороз двигатель прогревается значительно дольше. Чтобы нагрев происходил быстрее, блок управления увеличивает подачу топлива — так заложено в программе. Ну и, конечно же, пробки: машина никуда не едет, а двигатель работает. Все это вроде бы мелочи, но в сумме они, разумеется, прибавляют расход топлива".

Особо щепетильные автовладельцы уверены, что перед началом холодов необходимо поменять масло в двигателе на то, которое имеет меньшую вязкость. Действительно?

© Fotolia / Witthaya Мужчина заливает масло в двигатель автомобиля © Fotolia / Witthaya Мужчина заливает масло в двигатель автомобиля

"Все зависит от климатических условий. В целом все современные синтетические масла универсальны и работают в широком температурном диапазоне, масло можно подобрать по маркировке 0W, 5W и так далее, указывающей на вязкость масла при разных отрицательных температурах", — уверяет Дмитрий Парбуков.

"Чем холоднее зима в регионе, тем менее вязкое масло нужно использовать: с индексом 0W30 (до —40 градусов по Цельсию), 5W30 (до —35) и так далее, — советует Павел Кузнецов. — Не стоит забывать и о своевременной замене масла. К примеру, жидкость 0W30 после 12-15 тысяч километров наверняка не сможет выдержать мороз в —40 градусов. С таким пробегом ее смазывающие и моющие свойства значительно ухудшатся".

Константин Епанешников считает, что эти утверждения касаются только низкосортного дешевого продукта, так как современные моторные масла обладают необходимыми вязкостными характеристиками, которые позволяют использовать их круглогодично.

Миф 6: антигель оживит заглохший дизель

Владельцам дизельных машин зимой приходится туго, особенно в поездках по дальним уголкам России: шансы наткнуться на заправку с плохим или летним дизельным топливом существенно возрастают. Нужно ли возить с собой антигели или присадки?

По мнению Дмитрия Парбукова, если дизельный мотор заглох из-за некачественного топлива, оживить его вряд ли получится. Эффект от воздействия антигелей и присадок будет только в топливном баке, а в системе подачи солярки образовавшиеся парафины никуда не денутся, пока топливо не прогреется. Избежать проблем с запуском и работой мотора получится, залив в топливный бак антигель превентивно.

Павел Кузнецов и Константин Епанешников согласны с мнением коллеги. Эксперты добавляют, что замерзшее топливо нужно сначала отогреть в теплом гараже или подземном паркинге, чтобы антигель смешался с ним.

Миф 7: дизельные машины прогреваются хуже бензиновых

Чтобы прогреть автомобиль с бензиновым мотором во время движения, требуется всего несколько минут. Дизелю же придется работать гораздо больше, чтобы наполнить салон теплым воздухом. Так ли это?

Опрошенные эксперты единогласно подтверждают данный факт: это связано со свойствами дизельного топлива, а именно увеличенной энергоемкостью. Дизельные ДВС имеют более высокий коэффициент полезного действия относительно бензиновых, при этом у них меньше тепловые потери и оттого хуже прогрев. Поэтому дизельные машины часто оснащают либо автономным отопителем, либо электрическим догревателем.

Миф 8: зимой нельзя ездить с пустым баком

Есть мнение, что зимой не рекомендуется ездить с почти пустым баком — лучше заправляться до полного, чтобы не испортить топливную систему. Это правда?

"Долго ездить с горящей лампочкой зимой не рекомендуется. В топливный бак попадает воздух, в котором содержится влага, а там, где его мало, будет образовываться конденсат, — утверждает шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка". — Чем больше свободной поверхности в баке, тем больше скопление конденсата. Со временем в баке образуется вода, она плотнее топлива и будет оседать на дне резервуара. При попадании в камеру сгорания начнутся перебои в работе ДВС, а зимой вода может еще и замерзнуть, перекрыв подачу топлива и повредив электрический топливный насос. Впрочем, процесс конденсации в баке достаточно длительный".

"Скопление конденсата может привести к остановке двигателя из-за обедненной смеси, которая не способна воспламениться. Если речь идет о дизеле, то малый объем топлива замерзнет в такой машине быстрее, чем большой", — добавляет шеф-тренер "РОЛЬФ Юг".

Миф 9: зимой нужно обязательно поднимать "дворники"

Не поднимешь "дворники" зимой, будешь потом долго отдирать от лобового и заднего стекол. Но главное — не активировать их, иначе сгорит моторчик. Так считают многие, но верны ли эти утверждения?

© Fotolia / garry_images Девушка очищает лобовое стекло автомобиля от снега © Fotolia / garry_images Девушка очищает лобовое стекло автомобиля от снега

"Лучше все же поднимать, иначе при примерзании "дворников" к лобовому стеклу и случайном включении могут быть повреждены крепежи щеток, чистящая поверхность, поводки и трапеция. В худшем случае может сгореть электрический мотор стеклоочистителя", — указывает Дмитрий Парбуков.

"Можно и не поднимать, — добавляет Павел Кузнецов. — Главное не начинать ими пользоваться, когда они примерзли к стеклу по указанным выше причинам. Но стоит отметить, что очищать стекло от снега и льда куда удобнее, если щетки подняты".

"Щетки стеклоочистителя поднимают, чтобы с них стекла вода. Если снег не идет, то их поднимать не нужно", — резюмирует Константин Епанешников.

Миф 10: водка лучше незамерзайки

Водка, возможно, дороже незамерзающей жидкости, но гораздо лучше чистит стекло, да и замерзнет она при более низких температурах, чем любая химия. Так ли это?

"Незамерзающая жидкость имеет моющие свойства, в то время как водка не способна отмыть лобовое стекло. Спирт в водке может только обезжирить стекло, что приведет к скрипу и быстрому износу резинок щеток, — разъясняет Павел Кузнецов. — Да и водка, даже самая дешевая, стоит гораздо дороже незамерзайки. К тому же водочный запах — не самый лучший аромат для салона. Будете потом объяснять инспектору, что это не вы пили, а ваш автомобиль".

"Не пробовал, но предполагаю, что для очистки стекол лучше применять специализированный продукт, а именно незамерзающую жидкость. Запах у нее будет точно лучше, чем у водки", — говорит Константин Епанешников.

"Теоретически водка — достойный незамерзающий вариант, — полагает Дмитрий Парбуков. — Главное, чтобы процесс заправки бака омывающей жидкости не видели любители этого напитка".