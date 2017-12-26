Попробуй укради: пять простых лайфхаков, которые уберегут машину от угона

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. В новогодние праздники автомобилисты разделятся на два лагеря: тех, кто останутся отдыхать, и тех, кто воспользуются ленью первых и отправятся путешествовать по опустевшим зимним дорогам. В обоих случаях новогодние каникулы — это период повышенной активности автомобильных воров: именно в это время машины надолго остаются без присмотра хозяев. РИА Новости выяснило, как можно уберечь автомобиль от кражи и быстро найти его, если угон все-таки произошел.

Палки в колеса

Тысячи салютов, петард и прочих хлопушек инициируют в городских двориках настоящую какофонию из автомобильных сигнализаций. Однако вой сирен в это время мало кого беспокоит и даже владельцев машин оставляет абсолютно равнодушными к происходящему. Этим пользуются угонщики, которые под новогоднюю канонаду практически не привлекают к себе внимания окружающих.

Самый дешевый, но вместе с тем один из наиболее действенных способов защиты личного транспорта — установка механического блокиратора. Специальное устройство крепится на руль и педали. Оно не является стопроцентной защитой от кражи, однако угонщиков, оснащенных по последнему слову техники, простая механическая "клюка" способна задержать надолго.

Блокираторы ставят не только на руль, но и на селектор автоматической трансмиссии. Можно даже купить и поставить так называемые капканы на колеса. Выглядеть это будет нелепо, во дворе засмеют, однако и угонщику не останется ничего, кроме как посмеяться: такую машину он, скорее всего, обойдет стороной.

Котики и дельфины

Крупные города опутаны сетью камер фото- и видеофиксации: угнать машину и остаться незамеченным практически невозможно. Однако даже всевидящая электроника, работающая круглые сутки без остановки, не сможет обнаружить похищенный автомобиль, если этому благоволит погода.

В сильный снегопад объективы камер "слепнут", а если злоумышленники припорошат номерные знаки снегом или грязью, вычислить путь такого автомобиля становится невозможно. План "Перехват" результатов не даст: во дворах недавно отстроенных микрорайонов могут парковаться десятки одинаковых автомобилей одних и тех же цветов, марок и моделей. Еще тысячи таких же ездят по дорогам — остановить и проверить все просто не получится.

Под замок

Хорошее подспорье для поисков — аэрография, нанесенная на кузов. Считается, что угонщики предпочитают не связываться с машинами, на видных местах которых имеются графические рисунки или даже простые наклейки. Если хозяин успеет вовремя заявить о краже, сотрудники ГИБДД быстро вычислят движимое имущество по таким особым приметам. Кроме того, аэрография может стать хорошим подарком любимому или любимой на Новый год.

Один из самых верных способов уберечь машину от угонщиков — загнать ее в гараж. Еще лучше, если гараж охраняемый, но и платная стоянка со сторожем вполне подойдет.

Оставлять машину на охраняемой территории просто обязаны те, кто путешествует в дальние края. Желательно, чтобы стоянка находилась на территории отеля или базы отдыха: хозяевам таких заведений неприятности не нужны, да и вряд ли туда сунется грабитель, если только он не в сговоре с владельцем временного пристанища.

Не стоит доверять автостоянкам, где машины паркуют без чеков, документов и прочих официальных подтверждений факта оставления машины на хранение. Во-первых, доказать сам факт хищения потом будет нереально, а во-вторых, нечистый на руку владелец стоянки в уездном городе N может сам навести грабителей на лакомый кусочек из другого региона.

Извлечь "ненужное"

Способ, который не потребует от владельца никаких вложений, — изъять из автомобиля важные детали, при помощи которых он ездит. Например, снять аккумулятор довольно легко, а вот для угонщика обесточенная машина превратится в недвижимость. Важно лишь помнить, что если транспортное средство оборудовано сложными системами защиты от угона — сигнализацией, спутниковыми датчиками слежения и так далее, то вынимать батарею, питающую их, нельзя.

Салон автомобиля желательно избавить от лишних вещей: детские автокресла, сумки, рюкзаки, барсетки, видеорегистраторы, навигаторы и прочий скарб должен быть отправлен в дом, гараж, в крайнем случае — в багажник. Тех, кто позарился на саму машину, такие вещи обычно оставляют равнодушными, но разного рода мелких воришек и наркоманов притягивают как магнит. Особенно в машинах из других регионов и стран: ради мобильного телефона вряд ли какой-либо владелец захочет тратить драгоценные дни отдыха на общение с полицией.

Закладка

Если нет денег на дорогую сигнализацию со спутниковым слежением и отдельным колл-центром, стоит присмотреться к более дешевым способам защиты. Один из самых очевидных — встроенный мобильный GPS-маячок.

Закладку можно вшить в сиденье, подголовник, дверь или спрятать в любом другом месте, где до него не сможет добраться никто, кроме владельца и сигнала спутниковой связи. Если описанные выше способы не помогли или машину угнали при участии эвакуатора, то с помощью простого и дешевого смартфона хозяин всегда сможет видеть примерное местонахождение своей машины. Лучше, чтобы телефон был с хорошей батареей: обычный кнопочный мобильник может несколько недель работать без подзарядки, а его геолокация даже без датчика ГЛОНАСС будет определяться в зонах действия вышек сотовой связи.

Совсем недавно интернет-сообществом и СМИ активно обсуждалась история владельца кроссовера Mazda, который спрятал телефон в подголовнике своей машины. Автомобиль смогли найти только в Белоруссии: до этого владелец несколько раз сообщал о местонахождении "Мазды" российским полицейским и отслеживал его перемещение до самой границы.