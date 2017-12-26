Попробуй укради: пять простых лайфхаков, которые уберегут машину от угона

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. В новогодние праздники автомобилисты разделятся на два лагеря: тех, кто останутся отдыхать, и тех, кто воспользуются ленью первых и отправятся путешествовать по опустевшим зимним дорогам. В обоих случаях новогодние каникулы — это период повышенной активности автомобильных воров: именно в это время машины надолго остаются без присмотра хозяев. РИА Новости выяснило, как можно уберечь автомобиль от кражи и быстро найти его, если угон все-таки произошел.
Палки в колеса
Самый дешевый, но вместе с тем один из наиболее действенных способов защиты личного транспорта — установка механического блокиратора. Специальное устройство крепится на руль и педали. Оно не является стопроцентной защитой от кражи, однако угонщиков, оснащенных по последнему слову техники, простая механическая "клюка" способна задержать надолго.
Блокираторы ставят не только на руль, но и на селектор автоматической трансмиссии. Можно даже купить и поставить так называемые капканы на колеса. Выглядеть это будет нелепо, во дворе засмеют, однако и угонщику не останется ничего, кроме как посмеяться: такую машину он, скорее всего, обойдет стороной.
Котики и дельфины
Крупные города опутаны сетью камер фото- и видеофиксации: угнать машину и остаться незамеченным практически невозможно. Однако даже всевидящая электроника, работающая круглые сутки без остановки, не сможет обнаружить похищенный автомобиль, если этому благоволит погода.
В сильный снегопад объективы камер "слепнут", а если злоумышленники припорошат номерные знаки снегом или грязью, вычислить путь такого автомобиля становится невозможно. План "Перехват" результатов не даст: во дворах недавно отстроенных микрорайонов могут парковаться десятки одинаковых автомобилей одних и тех же цветов, марок и моделей. Еще тысячи таких же ездят по дорогам — остановить и проверить все просто не получится.
Под замок
Один из самых верных способов уберечь машину от угонщиков — загнать ее в гараж. Еще лучше, если гараж охраняемый, но и платная стоянка со сторожем вполне подойдет.
Оставлять машину на охраняемой территории просто обязаны те, кто путешествует в дальние края. Желательно, чтобы стоянка находилась на территории отеля или базы отдыха: хозяевам таких заведений неприятности не нужны, да и вряд ли туда сунется грабитель, если только он не в сговоре с владельцем временного пристанища.
Не стоит доверять автостоянкам, где машины паркуют без чеков, документов и прочих официальных подтверждений факта оставления машины на хранение. Во-первых, доказать сам факт хищения потом будет нереально, а во-вторых, нечистый на руку владелец стоянки в уездном городе N может сам навести грабителей на лакомый кусочек из другого региона.
Извлечь "ненужное"
Способ, который не потребует от владельца никаких вложений, — изъять из автомобиля важные детали, при помощи которых он ездит. Например, снять аккумулятор довольно легко, а вот для угонщика обесточенная машина превратится в недвижимость. Важно лишь помнить, что если транспортное средство оборудовано сложными системами защиты от угона — сигнализацией, спутниковыми датчиками слежения и так далее, то вынимать батарею, питающую их, нельзя.
Салон автомобиля желательно избавить от лишних вещей: детские автокресла, сумки, рюкзаки, барсетки, видеорегистраторы, навигаторы и прочий скарб должен быть отправлен в дом, гараж, в крайнем случае — в багажник. Тех, кто позарился на саму машину, такие вещи обычно оставляют равнодушными, но разного рода мелких воришек и наркоманов притягивают как магнит. Особенно в машинах из других регионов и стран: ради мобильного телефона вряд ли какой-либо владелец захочет тратить драгоценные дни отдыха на общение с полицией.
Закладка
Если нет денег на дорогую сигнализацию со спутниковым слежением и отдельным колл-центром, стоит присмотреться к более дешевым способам защиты. Один из самых очевидных — встроенный мобильный GPS-маячок.
Совсем недавно интернет-сообществом и СМИ активно обсуждалась история владельца кроссовера Mazda, который спрятал телефон в подголовнике своей машины. Автомобиль смогли найти только в Белоруссии: до этого владелец несколько раз сообщал о местонахождении "Мазды" российским полицейским и отслеживал его перемещение до самой границы.