Ремнем за цепь: какой тип привода ГРМ надежнее и дешевле в обслуживании

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. Привод газораспределительного механизма (ГРМ) до сих пор остается камнем преткновения для конструкторов и предметом жарких споров среди автовладельцев. У современных моторов самых популярных в России иномарок — Kia Rio и Hyundai Solaris — установлен цепной привод ГРМ, чему обладатели этих машин несказанно рады. В то же время концерн Volkswagen AG решил отказаться от проблемной железки в пользу ремня при создании последней версии 1,4-литрового турбированного двигателя EA211/CZCA, который сейчас устанавливается на востребованные в нашей стране седаны VW Polo, лифтбэки Skoda Rapid и Octavia, а также некоторые модели Audi. Цепь надежнее — утверждают одни, но ремень легче и в современных агрегатах служит чуть ли не дольше — парируют другие. РИА Новости вместе с экспертами выяснило, в чем преимущества и недостатки каждого типа привода ГРМ.
Скованные цепью
"Срок службы цепи ГРМ зависит не только от условий эксплуатации автомобиля, но и от его массы, — добавляет Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка". — Помимо резкой смены нагрузки на двигатель, ресурс такого привода сокращается из-за несвоевременной замены моторного масла".
Как утверждает Алексей Балашов, директор департамента сервиса "Авилон Hyundai", проверку цепи производитель рекомендует проводить раз в 100 тысяч километров: в этом случае можно своевременно выявить неисправность натяжителей и звездочек газораспределительного механизма.
Все знают, что вечных автомобилей, как и вечных двигателей, не бывает. Как распознать скорую кончину цепного привода ГРМ и что будет, если пренебречь этими сигналами? Дмитрий Парбуков заверяет, что вероятность разрыва оригинальной цепи крайне низка. Со временем она может вытянуться, тогда при запуске двигателя водитель услышит характерное дребезжание. В дальнейшем такими звуками будет сопровождаться вся работа мотора. В современных машинах о неисправности сообщит бортовой компьютер — значит, нужно срочно ехать в сервис.
"До определенного момента растяжение компенсирует натяжитель. После, во время холодного запуска двигателя, может произойти перескок звеньев цепи на шестерне, случится удар поршневой группы по клапанам — все это повлечет за собой дорогостоящий ремонт. В редких случаях может произойти обрыв", — рассказывает Павел Кузнецов.
"Высокая стоимость ремонта обусловлена сложной конструкцией цепного привода: цепь, как правило, находится в труднодоступном месте. Плюс она тяжелее и более шумная", — добавляет Алексей Балашов. Кроме этого, автомобиль с цепным приводом ГРМ и механической трансмиссией нельзя оставлять "на передаче" при парковке под уклоном: момент, передаваемый от колес через коробку, будет воздействовать на коленчатый вал, после чего растяжение цепи проявит себя быстрее. Павел Кузнецов советует в таких случаях пользоваться ручником.
Всем ремня?
Но как быть с машинами концерна VAG, который решил вдруг отказаться от цепи в пользу ремня на одном из своих самых популярных двигателей? "Переход с цепей ГРМ на ремни происходит благодаря появлению современных материалов, — рассказывает шеф-тренер "Рольф Юг". — Когда-то срок службы ремня ГРМ не превышал 40 тысяч километров пробега, цепной привод тогда преподносили как "узел на весь срок эксплуатации", но, как мы уже поняли, это не так. С появлением прочных материалов ремни стали служить по 150-180 тысяч километров и выдерживать резкие нагрузки. Вот производители и начали возвращаться к ременному приводу".
Ремни легче, им не нужно масло для работы, моторы с ними тише, к тому же автопроизводителю дешевле производить такие агрегаты, а потребителю проще их ремонтировать. В официальных инструкциях к Lada Vesta и XRAY сказано, что замена приводного ремня ГРМ на 1,6-литровых 16-клапанных агрегатах ВАЗ-21129 осуществляется раз в 180 тысяч километров. Казалось бы, что тут думать: однозначно ремень лучше. Но и это не совсем верно.
"При ненадлежащем обслуживании ремень порвется, и произойдет это в самое неподходящее время, — объясняет директор департамента сервиса "Авилон Hyundai". — Определить остаточный ресурс ремня невозможно, поэтому его нужно обязательно поменять по пробегу или по времени".
Шеф-тренер "Рольф Юг" советует при эксплуатации автомобиля в городе рассчитывать сроки замены не по пробегу, а по моточасам. В условиях постоянных пробок, а также при воздействии пыли, песка и грязи ремень быстро приходит в негодность и попросту рвется. На большинстве современных двигателей при обрыве ремня происходит удар цилиндропоршневой группы по клапанам, что приводит к дорогостоящему ремонту. Кстати, на старых автомобилях производитель конструктивно исключал такой исход событий.
Павел Кузнецов утверждает, что стоимость замены цепи и ремня ГРМ примерно одинакова. Дело в том, что цена работ варьируется в зависимости от конфигурации сопутствующего навесного оборудования — это ролики, натяжители, а для цепи ГРМ также нужны успокоители. Как правило, ремень ГРМ вращает еще и помпу системы охлаждения — ее тоже следует заменить вместе с ремнем, что делает услугу дороже. В цепном же приводе помпа чаще всего приводится отдельным ремнем.