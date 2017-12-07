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Ремнем за цепь: какой тип привода ГРМ надежнее и дешевле в обслуживании

08:0007.12.2017
(обновлено: 08:19 07.12.2017)
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© Depositphotos / kalinovskyРемонт автомобиляРемонт автомобиля
© Depositphotos / kalinovsky

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. Привод газораспределительного механизма (ГРМ) до сих пор остается камнем преткновения для конструкторов и предметом жарких споров среди автовладельцев. У современных моторов самых популярных в России иномарок — Kia Rio и Hyundai Solaris — установлен цепной привод ГРМ, чему обладатели этих машин несказанно рады. В то же время концерн Volkswagen AG решил отказаться от проблемной железки в пользу ремня при создании последней версии 1,4-литрового турбированного двигателя EA211/CZCA, который сейчас устанавливается на востребованные в нашей стране седаны VW Polo, лифтбэки Skoda Rapid и Octavia, а также некоторые модели Audi. Цепь надежнее — утверждают одни, но ремень легче и в современных агрегатах служит чуть ли не дольше — парируют другие. РИА Новости вместе с экспертами выяснило, в чем преимущества и недостатки каждого типа привода ГРМ.

Скованные цепью

Покупка автомобиля
© Depositphotos / mangostock
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Среди автомобилистов распространено мнение, что цепь ГРМ более проверенная: она никогда не рвется и рассчитана на долгий срок эксплуатации. Однако не все так однозначно. По мнению Павла Кузнецова, шеф-тренера "Рольф Юг", цепной привод рассчитан на весь срок службы двигателя, но его реальный ресурс напрямую зависит от манеры езды. Дело в том, что цепь имеет свойство растягиваться, и за ее состоянием нужно следить не меньше, чем за состоянием ремня. Например, у любителей чип-тюнинга и приверженцев агрессивного стиля вождения и быстрых скоростей этот узел служит всего 60-80 тысяч километров. Рядовому же владельцу его хватит и на 200 тысяч километров беззаботной езды.

"Срок службы цепи ГРМ зависит не только от условий эксплуатации автомобиля, но и от его массы, — добавляет Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка". — Помимо резкой смены нагрузки на двигатель, ресурс такого привода сокращается из-за несвоевременной замены моторного масла".

Как утверждает Алексей Балашов, директор департамента сервиса "Авилон Hyundai", проверку цепи производитель рекомендует проводить раз в 100 тысяч километров: в этом случае можно своевременно выявить неисправность натяжителей и звездочек газораспределительного механизма.

Девушка стоит возле капота автомобиля
© Depositphotos / Kozahok
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Все знают, что вечных автомобилей, как и вечных двигателей, не бывает. Как распознать скорую кончину цепного привода ГРМ и что будет, если пренебречь этими сигналами? Дмитрий Парбуков заверяет, что вероятность разрыва оригинальной цепи крайне низка. Со временем она может вытянуться, тогда при запуске двигателя водитель услышит характерное дребезжание. В дальнейшем такими звуками будет сопровождаться вся работа мотора. В современных машинах о неисправности сообщит бортовой компьютер — значит, нужно срочно ехать в сервис.

"До определенного момента растяжение компенсирует натяжитель. После, во время холодного запуска двигателя, может произойти перескок звеньев цепи на шестерне, случится удар поршневой группы по клапанам — все это повлечет за собой дорогостоящий ремонт. В редких случаях может произойти обрыв", — рассказывает Павел Кузнецов.

© Depositphotos / ipopbaЦепь в приводе ГРМ
© Depositphotos / ipopba
Цепь в приводе ГРМ

"Высокая стоимость ремонта обусловлена сложной конструкцией цепного привода: цепь, как правило, находится в труднодоступном месте. Плюс она тяжелее и более шумная", — добавляет Алексей Балашов. Кроме этого, автомобиль с цепным приводом ГРМ и механической трансмиссией нельзя оставлять "на передаче" при парковке под уклоном: момент, передаваемый от колес через коробку, будет воздействовать на коленчатый вал, после чего растяжение цепи проявит себя быстрее. Павел Кузнецов советует в таких случаях пользоваться ручником.

Автомобильное движение на МКАД во время снегопада
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Почему же производители используют цепи? Как утверждает Балашов, такой привод ГРМ отличается компактностью, способностью передавать большую мощность при одинаковых размерах. Он позволяет применить компоновочные решения, которые невозможны с ремнем: например, расположение газораспределительного механизма в задней части двигателя. С цепью можно сделать мотор более компактным, что в условиях жестких экологических ограничений позволяет получить конкурентные преимущества. По словам Кузнецова, таким приводом часто оснащают турбированные моторы, на которых после "турбоямы" следует резкий, можно сказать, ударный прирост крутящего момента.

Всем ремня?

Но как быть с машинами концерна VAG, который решил вдруг отказаться от цепи в пользу ремня на одном из своих самых популярных двигателей? "Переход с цепей ГРМ на ремни происходит благодаря появлению современных материалов, — рассказывает шеф-тренер "Рольф Юг". — Когда-то срок службы ремня ГРМ не превышал 40 тысяч километров пробега, цепной привод тогда преподносили как "узел на весь срок эксплуатации", но, как мы уже поняли, это не так. С появлением прочных материалов ремни стали служить по 150-180 тысяч километров и выдерживать резкие нагрузки. Вот производители и начали возвращаться к ременному приводу".

© Depositphotos / nevarppРемень в приводе ГРМ
© Depositphotos / nevarpp
Ремень в приводе ГРМ

Ремни легче, им не нужно масло для работы, моторы с ними тише, к тому же автопроизводителю дешевле производить такие агрегаты, а потребителю проще их ремонтировать. В официальных инструкциях к Lada Vesta и XRAY сказано, что замена приводного ремня ГРМ на 1,6-литровых 16-клапанных агрегатах ВАЗ-21129 осуществляется раз в 180 тысяч километров. Казалось бы, что тут думать: однозначно ремень лучше. Но и это не совсем верно.

Автомобили марки Audi
© Фото : Audi
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Например, у 1,6-литровых двигателей Renault K4M (а это популярные модели Logan, Sandero, Duster) ремень вместе с роликами надо менять раз в 60 тысяч километров. Срок службы может значительно сократиться при попадании на ремень технических жидкостей, к примеру масла от ДВС. Также нужно следить за состоянием роликов и зубчатых шкивов. Обычно предвестником обрыва является подозрительный шум со стороны двигателя.

"При ненадлежащем обслуживании ремень порвется, и произойдет это в самое неподходящее время, — объясняет директор департамента сервиса "Авилон Hyundai". — Определить остаточный ресурс ремня невозможно, поэтому его нужно обязательно поменять по пробегу или по времени".

© Fotolia / Photographee.euАвтомеханик возле автомобиля
© Fotolia / Photographee.eu
Автомеханик возле автомобиля

Шеф-тренер "Рольф Юг" советует при эксплуатации автомобиля в городе рассчитывать сроки замены не по пробегу, а по моточасам. В условиях постоянных пробок, а также при воздействии пыли, песка и грязи ремень быстро приходит в негодность и попросту рвется. На большинстве современных двигателей при обрыве ремня происходит удар цилиндропоршневой группы по клапанам, что приводит к дорогостоящему ремонту. Кстати, на старых автомобилях производитель конструктивно исключал такой исход событий.

Автомобиль полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эксперты, опрошенные РИА Новости, не смогли однозначно ответить на вопрос о стоимости замены ремня и цепи ГРМ. Дмитрий Парбуков и Алексей Балашов считают, что ременной привод заменить дешевле и проще. Производитель предусматривает замену в составе технического обслуживания, потому это менее затратное удовольствие, нежели замена цепи, когда надо разбирать большую часть двигателя.

Павел Кузнецов утверждает, что стоимость замены цепи и ремня ГРМ примерно одинакова. Дело в том, что цена работ варьируется в зависимости от конфигурации сопутствующего навесного оборудования — это ролики, натяжители, а для цепи ГРМ также нужны успокоители. Как правило, ремень ГРМ вращает еще и помпу системы охлаждения — ее тоже следует заменить вместе с ремнем, что делает услугу дороже. В цепном же приводе помпа чаще всего приводится отдельным ремнем.

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