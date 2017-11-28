Полный суррогат: почему не получилось избавиться от некачественного топлива

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Весной 2015 года на встрече с членами правительства в Ново-Огарево Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с качеством моторного топлива на российских АЗС. Незадолго до этого президент попросил Росстандарт провести соответствующие проверки, по результатам которых были выявлены многочисленные нарушения на заправках и нефтеперерабатывающих заводах. "Там чем разбавляли топливо? Помните? А у нас чем сейчас разбавляют? Мы когда-нибудь сможем положить конец этой практике?" — вспоминал Владимир Владимирович знаменитый отрывок из фильма "Джентльмены удачи".

На том же совещании выяснилось, что гражданам не только подсовывают фальсификат вместо хорошего бензина и дизеля, но и зачастую не доливают литры в баки. Однако за обман покупателей продавцы суррогата отделывались исключительно административными штрафами. Правительство пообещало во всем разобраться.

С точки зрения правительства

Прошло два с половиной года. В понедельник, 27 ноября, представители кабмина, бизнеса и общественных организаций собрались в Международном мультимедийном центре МИА "Россия сегодня" на публичное обсуждение вопросов качества российского топлива.

Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов сообщил, что в 2015 году более 20 процентов топлива реализовывалось с отклонением от стандартов Технического регламента. За прошедшие два года этот показатель удалось снизить до 11 процентов, в планах на ближайшие пару лет — довести его до одного процента. В цепочке поставок от производителя до потребителя, по мнению министра, слишком много составляющих. Чтобы предпринимаемые меры не увеличили конечную стоимость горючего для автомобилистов, на каждом этапе его транспортировки необходимо выстроить грамотную систему контроля, которая не будет излишне затратной.

Сам себе контролер

Михаил Абызов предложил делать ставку и на перспективные технологии, которые позволили бы на каждой АЗС в режиме реального времени контролировать качество топлива. Однако это слишком дорого, так что их появления придется подождать. Пока технологии созревают, недобросовестным заправкам можно было бы выдавать черные метки. "Если представить, что по результатам проверок на АЗС появлялся бы большой знак, предупреждающий о выявленных нарушениях, то мало кому из владельцев бензоколонок захотелось бы в будущем злоупотреблять, а потребители и вовсе не стали бы пользоваться такими заправками, <…> это сильно бы отрезвило недобросовестных предпринимателей", — отметил министр. Или же, по его мнению, можно распространять информацию через существующие мобильные приложения для поиска АЗС.

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов предложил организовать повторный рейд по качеству топлива — наподобие того, что был проведен в 2015 году после поручения президента. Он также сообщил, что в скором времени в розничной продаже появятся экспресс-анализаторы, которые позволят каждому автомобилисту проверять качество топлива.

Илья Скрябин, руководитель программы "Главная дорога" на телеканале НТВ, поддержал идею о скорейшем внедрении таких приборов. Причины на то у него личные: по словам журналиста, неделю назад в 100-литровый бак его машины залили 80 литров топлива на АЗС в Тверской области.

© Фото : Росстандарт Экспресс-анализатор качества топлива, разработанный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии © Фото : Росстандарт Экспресс-анализатор качества топлива, разработанный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Экспресс-анализатор Росстандарта стал своеобразным ответом многочисленным видеороликам в интернете, в которых видеоблогеры рассказывают о различных тестах топлива, проведенных неустановленными приборами. По мнению экспертов, такие устройства показывают недостоверные данные, а люди, разместившие видео, неоправданно получают "подписки и лайки", а также доверие народа. В качестве доказательства инженер ФГУП "Всероссийский НИИ расходометрии" Анатолий Солодовский провел тест образцов бензина с использованием прибора Росстандарта, тест-полосок неустановленного производства и безымянного бытового экспресс-анализатора октанового числа.

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Результаты сравнили с лабораторными исследованиями. Выяснилось, что прибор государственной организации в целом правильно измеряет все параметры, чуть занижая содержание серы (113 против лабораторных 117) и октановое число (95 против лабораторных 95,9) в одном из образцов бензина АИ-95. Тест-полоски показали наличие монометиланилина (повышает октановое число и увеличивает износ двигателя) и металлов там, где их на самом деле нет, а бытовой анализатор во всех трех испытанных образцах занизил октановое число на три-четыре пункта. Бизнесмен "с активной гражданской позицией" по имени Павел даже согласился поддержать идею по выпуску экспресс-анализаторов.

Андрей Васильев, директор центра технической экспертизы ФГУП НАМИ, рассказал, что бывает с автомобилем, когда в него заливают некачественное топливо. По словам эксперта, бензин с низким октановым числом затрудняет запуск двигателя и снижает тягу у мотора, а высокое число ведет к перегреву силового агрегата. Повышенное содержание серы провоцирует коррозию внутренних частей ДВС, а летнее дизельное топливо вместо зимнего не позволяет завести автомобиль.

О своих горестях из-за некачественного топлива, запинаясь и путая слова, поведал и водитель-дальнобойщик Вячеслав: "Я действительно водитель-дальнобойщик, друг у меня полностью поменял всю топливную систему. После заправки под Тольятти я встал за Красноярском, хорошо, что ребята остановились, дали антигеля, кое-как паяльной отогрели, так что вы правильно все говорили". О проблемах с двигателями автомобилей также рассказали девушка Виктория, сделавшая акцент на слове "неофициальная" в рассказе о заправке, и пенсионер Сергей, который 30 лет жил за рубежом и поэтому теперь путешествует и живет только в России. Судя по приобретенной за границей привычке, он задался вопросом, с кого требовать компенсацию.

Эксперт по имени Андрей посоветовал сохранять чеки, направлять машину на лицензированную станцию техобслуживания для выявления причин поломки (для гарантийных машин — к официальному дилеру), а затем возвращаться в представительство АЗС, которая заправила некачественным топливом, чтобы получить компенсацию. В случае отказа — обращаться к независимым экспертам, таким как ФГУП НАМИ, а потом и в суд.

Закон поможет

Андрей Недре, руководитель ФГАУ НИИ "Центр экологической и промышленной политики", рассказал о влиянии некачественного топлива на воздух, которым мы дышим. В городах России от 60 до 80 процентов вредных выбросов попадают в атмосферу благодаря автотранспорту, а в выхлопных газах содержится более двухсот загрязняющих веществ. Однако международная практика показывает, что среди факторов, влияющих на качество воздуха, доля плохого топлива составляет лишь 20 процентов. Еще 30 процентов зависит от экологического класса двигателей, а 50 — от оптимизации движения. Что хуже всего в некачественном топливе, так это превышение содержания серы, которая наносит вред историческим памятникам.

Главным демотиватором для недобросовестных трейдеров, по мнению Росстандарта, должен стать закон об оборотных штрафах, проект которого уже принят Госдумой в первом чтении. В нем прописаны новые санкции для нефтяных предприятий, у которых во время проверки были выявлены нарушения: размер штрафа составит один процент от выручки за 12 месяцев, предшествующих проверке.

Заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Александр Грибов поддержал идею, сославшись на слишком либеральную статью 19.19 КоАП ("Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений"), по которой юридические лица несут ответственность за некачественное топливо. Максимальный штраф по ней, по словам депутата, составляет 50 тысяч рублей, а на деле — 100 тысяч. В 2016 году предприятия были оштрафованы по этой статье на сумму около 60-70 миллионов. Александр Грибов надеется, что Дума успеет принять закон до нового года.

С размером оборотных штрафов не согласны в Российском топливном союзе (РТС), где сумму предлагают рассчитывать в зависимости от объема суррогатного топлива. Президент РТС Евгений Аркуша назвал две причины появления суррогата. Первая заключается в том, что контрафактное топливо производится из компонентов, которые выходят с завода без уплаты акцизов. Вторая причина (и с ней РТС даже обращался к президенту) — в оптовых ценах, которые сейчас выше, чем рыночные, поэтому у владельцев АЗС появляется соблазн купить дешевле, чтобы не работать в убыток.

Руководитель Роскачества Максим Протасов напомнил, что качество топлива — это общемировая проблема. Не так давно в США совместные проверки общественной организации и органа госконтроля выявили некондиционное топливо в пяти штатах на АЗС одной и той же крупной розничной сети. В результате американский трейдер отозвал всю партию этого бензина и за свой счет отремонтировал двигатели всех автомобилей, пострадавших от суррогата.

Заместитель руководителя Росаккредитации Сергей Мигин рассказал, что в России действуют 122 аккредитованные лаборатории проверки характеристик топлива, оснащенные современным оборудованием, а их работа была высоко оценена зарубежными представителями. Какими именно, узнать не удалось.

В Роскачестве, наоборот, посетовали на то, что подобных лабораторий у нас слишком мало, но разработанные Росстандартом методические рекомендации по организации и проведению общественного контроля на топливном рынке помогут в борьбе с контрафактом. В этих методичках прописаны основные этапы, порядок приобретения топлива, отбора проб и передачи показаний в лаборатории, а также рекомендации по заполнению бумаг. Ими будут пользоваться все общественные организации, чтобы иметь доказательную базу в судах при выявлении контрафакта.

Бизнес в теме

Руслан Карпенко, представитель нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Роснефти", заявил, что хорошее топливо не может стоить дешево, а самое главное в данной ситуации — обеспечение качества на НПЗ. Виктор Чуйков из лаборатории "Газпромнефти" признался, что путь бензина от завода к АЗС негерметичен. Например, на нефтебазе хорошее топливо может быть смешано с плохим или загрязнено, при выходе с НПЗ его качество не проверяется — просто перепечатывается паспорт изготовителя. Кроме того, оно может быть залито в грязный бензовоз, а у его водителя есть возможность и вовсе подменить перевозимый груз. На АЗС также могут испортить бензин. У "Газпромнефти", по словам Виктора Чуйкова, вышеперечисленных проблем нет — благодаря современному контролю.

Заместитель директора Росстандарта Алексей Кулешов обвинил во всех бедах мини-НПЗ, назвав их самым слабым звеном в поставках топлива. Юрий Ветров, представитель издания "Авторевю", которое более 20 лет занимается исследованием качества бензина, пожаловался на несовершенство Технического регламента, действующего чуть более пяти лет. В нем, по словам журналиста, нет требований к октановому числу: "У нас должно быть по исследовательскому методу более 80 (октановое число), то есть те же самые мини-НПЗ могут производить бензин АИ-93, АИ-87 и продавать его как АИ-95".

Юрий Злотников, заместитель руководителя департамента переработки нефти и газа Минэнерго, сообщил о модернизации НПЗ, вложенных в это 1,3 триллиона рублей и успешном переходе на бензин стандарта "Евро-5". Руководитель блока региональных продаж "Роснефти" посоветовал убрать с рынка "всех недобросовестных ребят, которые прикрываются непонятными документами". Для этого, по мнению "Роснефти", нужно начать пилотный проект, который позволит "обкатать" новую методичку Росстандарта, собраться всем представителям отрасли и выработать единый подход к контролю качества, а также работать строго по инструкции, разработанной Минэнерго.

Павел Баженов из Независимого топливного союза, в свою очередь, главной причиной появления на рынке некачественного топлива назвал уклонение продавцов от уплаты налогов.