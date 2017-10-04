Не яичницу жарить: чем опасна поздняя замена масла в двигателе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Ученые до сих пор не нашли ответа на вопрос про яйцо и курицу, а автомобилисты — про периодичность замены масла в двигателе. Автопроизводители единым мнением похвастать не могут: одни требуют проходить техобслуживание раз в 20 тысяч километров, другие — раз в 15 тысяч, а владельцы Toyota в России до сих пор ездят в сервис каждые 10 тысяч километров пробега и при каждом таком визите меняют смазку мотора. РИА новости попросило автомобильных экспертов дать рекомендации по замене масла и рассказать, как эта процедура влияет на характеристики и срок службы машины.

Частота — залог здоровья

Моторы современных машин продержатся весь гарантийный срок службы даже при нечастой замене масла, но если не учитывать условия их эксплуатации, то дальнейшая судьба ДВС будет под большим вопросом. Поэтому, чтобы спор о сроках замены масла в двигателе не превращался в очередную бессмыслицу, каждый водитель должен ответить на простой вопрос: как и в каких условиях он использует свой автомобиль?

© Fotolia / Witthaya Мужчина заливает масло в двигатель автомобиля © Fotolia / Witthaya Мужчина заливает масло в двигатель автомобиля

"Современные синтетические масла позволяют без ущерба для ресурса двигателя соблюдать интервал замены 15 тысяч километров, — рассказывает Александр Копытов, директор по сервису дилерского центра Aston Martin автомобильной группы "Авилон". — Но если машина эксплуатируется в сложных условиях, таких как городской трафик крупного мегаполиса, то интервал замены масла лучше сократить вдвое. Ведь когда автомобиль стоит в пробке, пробег не увеличивается, но накапливаются моточасы на холостом ходу — самом вредном режиме работы ДВС".

"Двигателю также вредят поездки на короткие расстояния и отсутствие полного прогрева. Это приводит к интенсивному взаимодействию топлива с маслом, в результате чего последнее быстрее окисляется и хуже выполняет свои функции, что чревато ранним ремонтом мотора", — утверждает Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка".

Чем больше пробег автомобиля, тем больше внимания нужно уделять замене масла. Со временем в моторе накапливаются отложения, которые засоряют масляную систему. Причем ресурс ДВС будет выше, если частая замена смазки проводилась изначально.

"При больших пробегах рекомендуется сократить интервал замены синтетического масла бензинового автомобиля до одного раза на каждые 10 тысяч километров, — считает Александр Копытов. — В случае с дизельными двигателями лучше проводить эту процедуру раз в 7-8 тысяч километров".

Ежегодная обязанность

Менять масло можно хоть каждую тысячу километров, в этом случае масляная система будет поддерживаться в чистоте, а мотор лишь скажет вам за это спасибо. Но что делать, если автомобиль проезжает эту тысячу за год, а автопроизводители настаивают на ежегодном прохождении ТО. Надо ли?

"Масло действительно необходимо менять не реже чем раз в год, — говорит Дмитрий Парбуков. — Покинув герметичную пластиковую канистру, масло начинает взаимодействовать с топливом, кислородом и отработавшими газами, этого уже достаточно для постепенной потери очищающих и смазывающих свойств со всеми вытекающими последствиями для двигателя".

Муки выбора

Если автомобиль обслуживается у официального дилера, то владелец редко задумывается о типе и марке моторного масла. После окончания гарантии, а иногда и до истечения ее срока многие автомобилисты встают перед выбором: какую марку и тип смазки выбрать?

"При обслуживании автомобиля официальные дилеры руководствуются требованиями автопроизводителя, у которого есть листы допуска моторных масел. Как правило, требования к ним пишутся в сервисной книге, — рассказывает Александр Копытов. — После окончания гарантии клиент сам может выбрать марку масла, но оно должно обязательно соответствовать листу допуска".

Синтетическое масло, применяемое в большинстве современных автомобилей, различается вязкостью (SAE 0w30, 5w40 и так далее), и если для вашего автомобиля разрешено использовать несколько разных типов масла, то ориентироваться надо на погоду. Чем сильнее морозы, тем менее вязким должно быть масло (первая цифра перед буквой w — winter должна быть меньше). Если машина эксплуатируется в южных регионах, то вязкость может быть больше. Но ни в коем случае нельзя использовать масло, вязкость которого не одобрена производителем конкретной модели.

О всевозможных присадках для моторного масла нужно забыть раз и навсегда, чтобы там ни рекламировали их производители. "В современные масла добавлены все присадки, необходимые для работы ДВС, — поясняет Александр Копытов. — Добавление лишних жидкостей в мотор может негативно повлиять на те присадки, что уже есть в самом масле".

"Использование дополнительных присадок может нейтрализовать какие-то свойства масла, что приведет к резкому сокращению ресурса двигателя", — добавляет Дмитрий Парбуков.

Тонкости замены

Немало споров и о способах замены масла в двигателе. Многие считают, что откачка через заливную горловину не позволяет полностью заменить смазочный материал, из-за чего свежая жидкость сразу становится грязной.

"Особой разницы в способе замены нет, — считает Александр Копытов. — Аппарат может откачать на 50 граммов меньше, чем будет слито при откручивании сливной пробки, но ничего страшного в этом нет. Тут каждый механик решает, как ему удобней. Например, если на автомобиле установлена защита двигателя, масло откачивают, чтобы ее не снимать. Если нет аппарата по откачиванию масла, то его сливают через пробку".

"Чтобы определиться со способом замены масла, необходимо обратиться к руководству по ремонту производителя. Оба способа позволяют успешно провести удаление масла из картера", — подтверждает Дмитрий Парбуков.

Промывать двигатель при замене масла также не нужно, даже если владелец выбрал другого производителя, другую вязкость или переходит с синтетики на полусинтетику. "При замене отработанное масло удаляют полностью, а незначительные его остатки не в силе исказить состав новой жидкости", — говорит Дмитрий Парбуков. Кроме того, промывочная химия бывает настолько агрессивной, что смывает пленку с зеркала цилиндров.