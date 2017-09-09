Права в банке, "Андроид" в УАЗе, девять мирных ДТП и необычные концепт-кары

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. На фоне роста российского рынка продаж новых автомобилей постепенно увеличивается и количество предложений. На носу еще и автосалон во Франкфурте, с которого к нам обязательно приедут несколько свежих моделей. Некоторые из них даже успели разбить на краш-тестах. Тем временем европейскую публику готовят к тотальной электрификации, а российскую — к получению водительских прав в отделениях банков. Эти и другие события — в дайджесте РИА Новости.

Все концептуальное — просто

Автосалон во Франкфурте все ближе: до открытия главной автомобильной выставки Европы осталось всего несколько дней. Помимо серийных моделей, там будет представлено немало концепт-каров, и впереди всех, похоже, желает оказаться компания Jaguar Land Rover.

© Фото : Jaguar Автомобиль Jaguar E-Type Concept Zero © Фото : Jaguar Автомобиль Jaguar E-Type Concept Zero

Jaguar E-Type Concept Zero — это подтверждение недавнего заявления британцев о том, что с 2020 года все их модели будут оснащены электромоторами. То же самое чуть раньше пообещали в Volvo, но шведы установили "дедлайн" на 2019 год. Речь, конечно же, не о полноценных электрокарах, а о гибридных системах привода, которые получат все без исключения новые автомобили. E-Type Concept Zero сделан в виде классической модели 1968 года, но оснащен современным электродвигателем. Этакий шоу-кар, если хотите.

© Фото : Jaguar Концептуальное рулевое колесо Jaguar Sayer © Фото : Jaguar Концептуальное рулевое колесо Jaguar Sayer

Концепт Jaguar Future-Type — электромобиль для каршеринга, адресованный молодежи. Самой главной его особенностью является уникальный сенсорный руль, получивший собственное имя — Sayer. По задумке создателей с этим рулем человек и будет садиться во Future-Type. При помощи "Сэйера" владелец также сможет управлять умным домом и даже пользоваться им вместо смартфона. Без комментариев.

© Фото : KIA Концепт-кар Kia Proceed Concept © Фото : KIA Концепт-кар Kia Proceed Concept

Концепт-кар Kia Proceed ближе к реальности — это дизайнерский набросок нового поколения хетчбэка c'eed в натуральную величину. Выглядит он красиво, но порождает вопрос: почему прототип пятидверного лифтбэка назвали почти так же, как серийный трехдверный хетч pro_c'eed? Неужто модели с тремя дверями больше не будет?

© Фото : Honda Автомобиль Honda CR-V Hybrid Prototype © Фото : Honda Автомобиль Honda CR-V Hybrid Prototype

Еще ближе к конвейеру оказался концепт гибридного кроссовера Honda CR-V. На самом деле перед нами вполне серийная модель, но японцы из "Хонды" любят тянуть резину. Гибридная силовая установка состоит из двухлитрового мотора мощностью 150 л. с. и электромотора, характеристики которого пока не раскрывают. Кстати, кроссовер уже продается в России, но европейцы его пока так и не получили — все ждут, пока CR-V Hybrid Prototype превратится в CR-V Hybrid.

Скоро во всех салонах страны

Эхо Франкфурта дойдет и до просторов нашей необъятной родины: в Германии готовятся показать новый дизайн кроссовера Kia Sorento, который у нас называется Sorento Prime. Скорее всего, обновленная модель появится в России уже в 2018 году. Отличий от старой во внешности почти нет — новые бамперы да светодиодные фары, а внутри — иной руль и чуть измененное оформление салона.

© Фото : KIA Автомобиль Kia Sorento Prime © Фото : KIA Автомобиль Kia Sorento Prime

В пару к дизельному 2,2-литровому мотору CRDi выделен восьмиступенчатый "автомат" вместо шестиступенчатого, расширен список систем активной безопасности, а в богатых комплектациях доступны новая мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, беспроводная зарядка для смартфонов и динамики Harman/Kardon.

© Фото : KIA Автомобиль Kia Picanto X-Line © Фото : KIA Автомобиль Kia Picanto X-Line

Еще одна новинка от корейцев — хетчбэк Kia X-Line с увеличенным на шесть миллиметров (до 156 мм) дорожным просветом и вседорожным пластиковым обвесом. Ее автопроизводитель обещает привезти в Россию также в 2018 году.

© Фото : Lifan Кроссовер Lifan Myway © Фото : Lifan Кроссовер Lifan Myway

Во время празднования своего десятилетия на российском рынке китайская марка Lifan объявила стартовую стоимость модели Myway. Минивэн с внешностью кроссовера и семью рядами сидений будет доступен за 800 тысяч рублей.

© Фото : УАЗ Новый мультимедийный комплекс УАЗ Патриот © Фото : УАЗ Новый мультимедийный комплекс УАЗ Патриот

УАЗ улучшил мультимедийный комплекс для внедорожника Patriot. Семидюймовый сенсорный дисплей сменил операционную систему Windows на Android и получил разрешение 1024х728 точек. Причем в Ульяновске заявили, что на "Андроиде" их развлекательная система будет работать быстрее, а помогут ей в этом четырехъядерный процессор и гигабайт оперативной памяти. С новым комплексом владельцы "Патриотов" смогут пользоваться всеми благами Android Auto: качать приложения, дублировать экран смартфона, раздавать Wi-Fi и строить маршрут по навигатору Navitel.

© Фото : Subaru Кроссовер Subaru Forester © Фото : Subaru Кроссовер Subaru Forester

Subaru привезла в Россию слегка обновленный Forester. У кроссовера появилась новая комплектация Comfort MT с шестиступенчатой механической трансмиссией, в версиях Base и Standard теперь есть боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом складывания. В Elegance, Elegance+ и Premium можно заказать ранее недоступные опции вроде камеры переднего и бокового обзора и расширенного комплекса систем активной безопасности.

© Фото : Citroen Автомобиль Citroen C4 Sedan Black Pack © Фото : Citroen Автомобиль Citroen C4 Sedan Black Pack

Citroen начал продажи особой версии седана C4 Black Pack. Как следует из названия, в автомобиле должно было появиться что-то черное: крыша, корпуса наружных зеркал и 17-дюймовые литые диски. Однако именно этот автомобиль нельзя будет заказать в черном цвете кузова, что логично — тогда вышеуказанные элементы ничем не будут выделяться. Минимальная стоимость C4 Black Pack составляет 1,289 миллиона рублей.

Разбитые вдребезги

Европейская организация по оценке безопасности новых автомобилей Euro NCAP провела серию краш-тестов, в которой приняли участие Jeep Compass, Ford Fiesta, Mazda CX-5, кабриолет Mercedes-Benz C-Class, Opel Grandland X, Renault Koleos, электрический хэтчбек Opel Ampera-e, Kia Rio и Picanto.

Пяти максимальных звезд за безопасность смогли удостоиться семь из девяти моделей, но не у всех получилось сделать это с первого раза. Двум корейским хэтчбекам — Kia Rio и Picanto — экспертам Euro NCAP пришлось дать по второй попытке. Первая оказалась для обеих машин неудачной. "Рио" смог заработать четыре звездочки, так как его подвела слишком скудная на системы активной безопасности базовая комплектация. Автомобиль в более дорогом исполнении смог-таки получить высший рейтинг.

"Пиканто" дали три звезды в первой серии ударов из-за сильных травм, которые получили манекены водителя и пассажиров. Второй шанс был предоставлен модели с системой автономного экстренного торможения, сумевшей заработать четыре звезды. В России модель такой функцией, увы, не оснащается, так что "наши" Picanto остаются "трехзвездочными".

Не досчитался одной звезды из пяти Opel Ampera-e, который является двойником американского электрокара Chevrolet Bolt. Кстати, "янки" на аналогичных тестах организации IIHS в США заработал идеальные оценки во всех испытаниях, а вот европейские эксперты посчитали, что сиденья Ampera-e плохо защищают от хлыстовых травм позвоночника.

Полгода в плюс

В России продолжают расти продажи новых автомобилей: в августе они увеличились на 16,7% по сравнению с последним летним месяцем 2016 года. Всего в 2017-м был продан 980 921 автомобиль, что на 9,6% больше показателей прошлого года. Успех отмечают почти все автопроизводители, включая Lada, но некоторым выйти в плюс все еще не удается. Среди автомобильных марок, теряющих клиентов по итогам восьми месяцев, значатся УАЗ, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Porsche, Suzuki, Honda, Fiat, Lifan, Geely и еще несколько китайских брендов. В комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) отмечают: "Восстановление происходит уверенным шагом и на протяжении шести месяцев подряд. В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие же ожидания на остаток года". В октябре АЕБ планирует обновить прогноз на 2017 год: предыдущий был пессимистичный.

Водительские права в банке

В скором времени водительское удостоверение можно будет получить в любом отделении Сбербанка России: пилотный проект запустят уже в этом году в ряде регионов России.

Желание присоединиться к нему уже высказала группа ВТБ. Сотрудники банков будут выполнять функции работников многофункционального центра (МФЦ) и помимо прав смогут регистрировать квартиры и выдавать паспорта. Напомним, что сейчас права можно получить в некоторых отделениях МФЦ в случае их потери, окончания срока действия или смены реквизитов. Процедура займет пять календарных дней. Получить права в ГИБДД можно в день обращения.