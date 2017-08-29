САМАРА, 29 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" намерен отправить на досрочную пенсию 500 сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Сотрудники, пожелавшие покинуть предприятие, смогут уйти на досрочную пенсию с выплатой компенсации. Мы отправили уведомление о высвобождении 500 человек", — сообщил собеседник агентства.

Председатель первичной организации межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) в Самарской области Петр Золотарев сообщил, что им поступило уведомление о сокращении 500 человек из состава руководителей, специалистов и служащих. В течении какого срока служащие покинут предприятие, в профсоюзе не уточнили.

"АвтоВАЗ" проводит оптимизацию численности. Полпред президента в ПФО Михаил Бабич сообщал, что предприятие сократит персонал на 6 тысяч человек в 2017 году и еще 2,2 тысячи человек — в 2018 году. "АвтоВАЗ" подтверждал заявленный ранее план по сокращению 740 человек и сообщал, что пока не планирует увеличивать это число.

Как сообщал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров, индустриальный парк "АвтоВАЗа" позволит организовать до 5 тысяч рабочих мест. Организации, принимающие на работу сотрудников "АвтоВАЗа", получат поддержку. В 2017 году планируется трудоустроить 1367 высвобождаемых работников. Министр добавлял, что к концу 2018 года численность работников, по замыслу руководства завода, составит 32 тысячи человек.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault-Nissan.