Автосеконд-хенд: два проблемных сцепления и надежные моторы Ford Focus III

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. К выбору подержанного автомобиля нужно подходить тщательнее, чем к приобретению нового. Даже после двух-трех лет эксплуатации машины вероятность поломок и других неприятностей сильно возрастает. РИА Новости продолжает рассказывать будущим автовладельцам о достоинствах и недостатках разных моделей на рынке секонд-хенда.

В этот раз рассмотрим Ford Focus третьего поколения (внутризаводское обозначение кузова — C346) до обновления, который появился в России летом 2011 года и продержался на конвейере завода совместного предприятия Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область) до 2015 года. Дорестайлинговый автомобиль выпускался под Санкт-Петербургом во всех типах кузовов: седан, хетчбэк и универсал. Производство было налажено по полному циклу со сваркой и покраской всех деталей.

Что имеем?

Стоимость подержанного Ford Focus III до обновления колеблется от 440 тысяч рублей за шестилетние экземпляры до 600 тысяч за самые свежие, двухлетние. Базовая комплектация Ambiente оснащалась 16-дюймовыми стальными дисками, электроприводом боковых зеркал заднего вида, передними электростеклоподъемниками с режимом автоматического закрывания на двери водителя, регулировкой руля по вылету и углу наклона, центральным замком, ABS, EBD, двумя подушками безопасности и креплением ISOFIX для детских сидений.

© Фото : Ford Автомобиль Ford Focus III © Фото : Ford Автомобиль Ford Focus III

В версии Trend дополнительно предлагался обогрев боковых зеркал, кондиционер, аудиосистема с поддержкой MP3. В Trend Sport добавлялись система стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (EBS), боковые подушки безопасности, задние электростеклоподъемники, руль с кнопками и кожаной оплеткой, бортовой компьютер, центральная консоль с подлокотниками, обогрев передних сидений, спортивные передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой и регулировкой поясничной опоры на кресле водителя, сигнализация и противотуманные фары.

В самой богатой комплектации Titanium можно обнаружить полноразмерное запасное колесо, систему помощи при старте в гору (HLA), двухзонный климат-контроль, кожаную отделку рычага трансмиссии, датчики света и дождя, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, кнопку запуска двигателя, светодиодную подсветку салона и складывающийся центральный подлокотник на задних сиденьях, а у хетчбэков еще и светодиодные задние фонари. Отличить такие модели можно по глянцевой черной решетке радиатора, хромированным дверным ручкам в салоне, алюминиевым накладкам на порогах и подсветке в ногах водителя и переднего пассажира. За доплату Ford Focus III мог оснащаться камерой заднего вида и даже системой полуавтоматической парковки.

Внутри и снаружи

В 2011 году Ford Focus III стоил около 550 тысяч рублей, что являлось вполне бюджетным предложением. Но, как и у всех недорогих автомобилей, проблемы начинались с лакокрасочного покрытия, на котором быстро появлялись сколы и неглубокие царапины. До ржавчины, как правило, не доходило, и даже сегодня самые ранние экземпляры модели выглядят достойно.

© Фото : Ford Автомобиль Ford Focus III © Фото : Ford Автомобиль Ford Focus III

Машины из первых партий были подвержены многим "детским болезням". Одна из них — плохо подогнанные двери. Этот недостаток был устранен почти сразу и может встретиться только на автомобилях 2011 года выпуска. Другая проблема Ford Focus III, которой посвящены тысячи страниц тематических форумов, сохранялась почти до обновления: скрипы и "сверчки" в передней панели. В конце 2014 года, перед самым выходом рестайлинговой версии Focus III, компании Ford Sollers пришлось модернизировать конвейер завода и устанавливать оборудование для тестирования передних панелей. С тех пор жалоб стало меньше, но покупателям подержанных "Фокусов" все же стоит прокатиться на понравившемся экземпляре и оценить степень его скрипучести.

"Болезнь" рулевой рейки с электроусилителем еще больше сплотила владельцев третьих "Фокусов": стуки в передней подвеске могли появиться на машинах с небольшими пробегами, а ближе к 60 тысячам громыхать начинал каждый второй "Фокус". В 2012 году после коллективного обращения к производителю рейку наконец модернизировали, и машины более поздних годов выпуска можно выбирать смелее.

© Фото : Ford Салон автомобиля Ford Focus III © Фото : Ford Салон автомобиля Ford Focus III

Салон Ford Focus III хоть и тесноват, но выглядит современно и долговечен: краска хорошо держится на пластиковых панелях, обивка кресел не протирается и служит долго. Машины в богатых комплектациях с продвинутой мультимедийной системой SYNC с голосовым управлением и другой электроникой почти никогда не доставляют хлопот. Надежными являются и детали подвесок: амортизаторы требуют замены не ранее чем через 70 тысяч километров, а иногда служат и по 100 тысяч.

Особенно дорого обойдется даже слабый удар в переднюю часть кузова: сразу за бампером находятся радиаторы двигателя и кондиционера, которые нужно будет менять. Еще в большую сумму (до 100 тысяч рублей) встанет электронный блок управления двигателем, который также расположен за передним бампером возле колеса.

Двигатели

Подавляющее большинство (85%) Ford Focus III до обновления на вторичном рынке предлагаются c различными вариациями 16-клапанного 1,6-литрового бензинового атмосферного мотора Duratec Ti-VCT. С начала продаж модели в июне 2011 года его предлагали в двух версиях форсировки: мощностью 105 (150 Нм) и 125 л.с. (159 Нм). Позже, в январе 2012 года, добавилась третья модификация с восемью клапанами мощностью 85 л.с. (141 Нм), которую устанавливали только на хетчбэки.

Все три версии мотора схожи по конструкции и оснащены системой изменяемых фаз газораспределения и ременным приводом газораспределительного механизма (ГРМ). В соответствии с регламентом, ремень ГРМ надо менять каждые 120 тысяч километров пробега или раз в восемь лет. Как правило, ремень такой срок выдерживает и не рвется. Все "врожденные недуги" мотора, вызванные некачественным программным обеспечением, были устранены еще в самом начале "жизни" Ford Focus III, поэтому хлопот они обычно не доставляют.

© Фото : Ford Автомобиль Ford Focus III © Фото : Ford Автомобиль Ford Focus III

То же самое можно сказать и о моторе Duratec GDI объемом 2,0 литра, который отличается от своего бензинового собрата не только большим объемом, но и наличием прямого впрыска топлива и цепного механизма ГРМ. До 2013 года Ford Focus III также предлагались с турбодизелем 2.0 Duratorq TDCI мощностью 140 л.с., но такие "Фокусы" почти не пользовались спросом, и на сайтах по продаже подержанных автомобилей эти двигатели почти не встречаются.

Сцепления: одно или два?

Ford Focus III с 1,6-литровым мотором оснащались 5-ступенчатой механической коробкой передач, для 125-сильной версии двигателя и для агрегатов объемом 2,0 литра предлагался 6-ступенчатый "робот" PowerShift с двумя "сухими" сцеплениями.

Отзывы о роботизированной трансмиссии чаще нейтральные или негативные. Нередко при переключениях с первой на вторую передачу возникают рывки, толчки и металлический скрежет. К 50-60 тысячам километров пробега может выйти из строя блок сцеплений, замена которого стоит недешево. Подобные проблемы в основном встречаются на автомобилях первых годов выпуска, но в Ford Sollers постарались исправить свои же недостатки за счет расширенной гарантии и отзывных кампаний. Начиная с 2014 года на "Фокусы" стали устанавливать модернизированные коробки: инженеры модифицировали сцепления, заменили сальники валов коробки и полуосей, обновили программное обеспечение, что сделало трансмиссию более надежной и неприхотливой. Выбирая автомобиль 2011-2013 годов выпуска, обязательно проверьте порядок прохождения технического обслуживания в сервисной книжке — если владелец был в официальном сервисе после 2013 года, то, скорее всего, PowerShift в этой машине модернизирован.

Почти половина предложений на вторичном рынке приходится на неприхотливую "механику". При щадящем режиме эксплуатации сцепление живет по 100 тысяч километров и больше, но если автомобиль часто используется за городом на грунтовках и застревает в грязи, то сжечь сцепление очень просто. Мастера рекомендуют проверять и смазывать тросы переключения передач каждые 50 тысяч километров. Если этого не делать, они могут закиснуть. Других неприятностей с механической коробкой, как правило, не случается.