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Только спокойствие: зачем Москве нужно перемирие в центральной Сирии

09:0004.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртиллеристы сирийской армии в Идлибе. Архивное фотоАртиллеристы сирийской армии в Идлибе. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России

4 июня истекает срок установления границ "зон безопасности" в центральных районах Сирии. Но даже если в воскресенье Россия, Турция, Сирия и Иран не предоставят широкой общественности карту с кружочками, ничего страшного не произойдет — это та история, где важен скорее процесс, а не результат.

Турецкий дух

Сирийский беженец в Измире. Архивное фото
© Sputnik / Valeriy Melnikov
В Госдепе считают, что Турция сделала больше всех для помощи сирийцам
Месяц назад в Астане Россия, Турция, Иран, Сирия, а также вменяемая часть сирийской оппозиции договорились о создании "зон безопасности" на некоторых территориях, ныне подконтрольных противникам Асада. Речь идет о зонах в западной части страны — провинция Идлиб, части провинции Латакия, Хомс, Дераа. Предполагалось, что в этих зонах будет установлен режим перемирия и сохранения статус-кво до окончательного политического урегулирования сирийской гражданской войны, а гарантами этого режима станут иностранные войска.

Изначально было понятно, что реализовать этот план будет очень сложно. Слишком уж много вопросов, особенно касательно того, кто именно будет контролировать ситуацию в "зонах безопасности"? Чьи именно войска там будут гарантировать режим прекращения огня?

В Идлибе, возможно, это будут турки (по данным Анкары, такое предложение ей уже было сделано). Однако, по мнению некоторых экспертов, Турция уже привязывает к себе подконтрольные ей земли Сирии через экономико-гуманитарные рычаги, а когда ей будет разрешено ввести туда войска для гарантии безопасности, то оттуда их уже будет не убрать ни военным, ни дипломатическим методом.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Да, эти страхи все-таки несколько преувеличены. Причина проста — Турция сейчас просто не в том положении для того, чтобы проводить новую операцию "Аттила" (так называлось вторжение на Кипр в 1974 году). Анкара находится в международной изоляции, ее отношения с Европой требуют уже не косметического ремонта, а капитального (который не нужен ни Эрдогану, стремящемуся уничтожить проевропейскую оппозицию в стране, ни Европе, которая рассматривает президента-султана как угрозу ЕС), а в отношениях с американцами не удается вынуть курдскую "занозу". Единственной из великих держав, с которой у Анкары остаются хорошие рабочие отношения, является Россия, и портить эти отношения Эрдогану не с руки. К тому же оккупация части Сирии вызовет серьезный конфликт Эрдогана уже с рядом арабских стран (где тамошние власти, не желающие оказаться в турецкой зоне влияния, с радостью будут разжигать воспоминания османского периода, о владычестве Турции над арабским миром и о тех многочисленных страданиях, которые арабы тогда испытывали). Поэтому оккупировать север Сирии Эрдоган не будет, и уйдет тогда, когда ему предложат нормальную "компенсацию". Например, право воевать с сирийскими курдами. Однако готовы ли сирийцы платить компенсацию?

© AFP 2017 / Bulent Kilic Турецкая бронетехника на границе с Сирией
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Турецкая бронетехника на границе с Сирией

Израильское "нет"

С южной зоной тоже много вопросов. Кто будет контролировать ситуацию на юге, в районе Голанских высот? До позиций турецкой армии оттуда слишком далеко. Иранцы? Израиль будет категорически против и не раз выразит свою оппозицию через авиаудары по позициям иранских войск (израильтяне это умеют и любят). Тель-Авив, напомним, выступает категорически против любого иранского военного присутствия в любых южных регионах Сирии, а уж в районе Голанских высот и подавно. У израильтян есть стойкое убеждение (подкрепленное высказываниями некоторых иранских генералов) в том, что после окончания сирийской гражданской войны иранские военные примутся за возвращение под контроль Дамаска Голанских высот.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Минобороны России знает, кто обладает химическим оружием в Сирии
Американцы? Да, Кремль уже подключил США к созданию зоны безопасности в Южной Сирии (переговоры об этом идут в Иордании). Да, американцы пытаются поставить под контроль боевиков в этом регионе, вплоть до того, что бомбят проиранские формирования, пытавшиеся освободить некоторые районы там. Однако уж слишком много сил Москва, Тегеран, Дамаск, да и сам Дональд Трамп приложили к тому, чтобы не допустить широкомасштабного американского военного присутствия в Сирии, чтобы не усиливать американскую ответственность за ситуацию в этой стране. Трампу более чем достаточно курдской карты, при помощи которой он решает тактические задачи (берет Ракку, дабы получить лавры победителя над ИГ*), а также стратегические — через курдов и их влияние на процесс принятия решений в послевоенной Сирии можно оказывать влияние на ситуацию не только в самой Сирии, но и Турции, а также Ираке.

Остаются лишь россияне. Но надо ли это России? На протяжении почти двух лет операции Москвы в Сирии многие эксперты говорили, что самый большой риск от этой операции — это слишком сильно втянуться в сирийскую гражданскую войну, получить новый Афганистан. На протяжении почти двух лет операции Москва не втягивалась в нее, ограничивая помощь Асаду и борьбу с терроризмом лишь авиаударами, военной помощью, докторами и военной полицией.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоследствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии

Главное, что не мешают

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Учитывая все эти разногласия, не исключено, что стороны не успеют к 4 июня решить все спорные вопросы. Плохо это? Отнюдь, ведь во всей этой истории с зонами безопасности России важнее процесс, а не результат. Москве нужны не столько эти зоны, сколько временное прекращение огня в центральных районах Сирии для того, чтобы освободить восточные. Напомним, что сирийская армия (вот уже шестой год ведущая гражданскую войну) сильно потрепана, и у нее попросту не хватает сил для того, чтобы вести войну одновременно на несколько фронтов. Сейчас, безусловно, приоритетным фронтом является ИГ* — группировка резко ослабла, и уже неспособна так эффективно, как раньше, защищать свои территории, поэтому сирийцам нужно успеть отхватить как можно большой кусок восточных провинций страны. И главным препятствием для этих попыток были даже не обороняющиеся войска ИГ*, а стремление "рукопожатной оппозиции" из центральных районов страны воспользоваться концентрацией сирийских войск на восточном фронте для того, чтобы отжать себе новые земли в провинциях Хомс, Латакия, Идлиб. И тогда сирийской армии приходилось приостанавливать наступление в той же провинции Алеппо, перебрасывать войска на центральные фронты и возвращать отжатое.

Панорама Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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Если же с "рукопожатной оппозицией" будет достигнуть сколь-нибудь вменяемое соглашение о перемирии, то это позволит армии и российским ВКС концентрировать усилия на борьбе против ИГ*, деблокировать Дейр-эз-Зор, а потом уже вернуться к вопросу о том, что делать с теми, кто окопался в "зонах безопасности". Первый пункт плана уже реализуется — пользуясь затишьем в центральных районах, сирийская армия наступает вдоль Ефрата по направлению к Табге, и готовит серьезное наступление у Пальмиры по направлению к Дейр-эз-Зору, а также зачищает южные районы страны.

© AP Photo / Virginie Nguyen Huang, FileБоец Свободной Сирийской Армии
© AP Photo / Virginie Nguyen Huang, File
Боец Свободной Сирийской Армии

Нужен компромисс

Однако рано или поздно все-таки придется возвращаться к вопросу о судьбе оппозиции. И тут будет как минимум два варианта решения. Первый — военный. Чисто теоретически после того, как сирийские войска разберутся с подразделениями ИГ* и смогут сконцентрировать все наличные штурмовые силы в центральных районах страны, они получат возможность прорвать эшелонированную оборону боевиков и вернуть Гуту, Идлиб и другие земли Сирии под контроль Дамаска, тем самым прекратив гражданскую войну. Возможно, именно на это рассчитывают в Тегеране и в самом Дамаске. Да, у этого плана есть одно слабое место — иностранные войска. Если будет достигнуто соглашение о том, что безопасность этих территорий гарантируют находящиеся там иностранные войска, и если в рамках этого соглашения в том же Идлибе на легальном основании окажутся турецкие вооруженные силы, то возвращать эту территорию силой будет очень непросто. Да, турки должны будут когда-то уйти из Идлиба, но если они уйдут без политического решения (то есть бросят своих союзников на произвол судьбы), то имидж Эрдогана как сильного лидера серьезно пострадает, в том числе и в глазах турецкого населения.

Последствия авиаударов в сирийском городе Забадани. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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А значит, наиболее вероятен второй вариант — политическое урегулирование, причем скорее на условиях Асада (как наиболее сильной стороны). Возможно, Дамаск и Тегеран будут не слишком довольны компромиссом, но это ровно то, что надо Москве. И не только потому, что в некоторых вопросах Москва думает о Сирии больше, чем сирийское руководство (например, о том, как восстанавливать страну и откуда брать деньги в том случае, если Асад и Роухани демонстративно откажутся соблюдать достигнутые с Турцией и Западом договоренности, а также уважать их интересы), но и потому, что Москве нужна не только военная победа для выхода из сирийской войны, но и дипломатическая. В Сирии Кремль может показать, что умеет не только выиграть войну, но и выиграть мир, сконструировать новую реальность с учетом и уважением всех заинтересованных сторон. То есть действовать как настоящая держава-регулятор, один из ключевых центров силы в многополярном мире.

Война с терроризмом
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