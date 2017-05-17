Российский Красный Крест: пора просыпаться!

Геннадий Онищенко, специально для РИА Новости

Совсем недавно, 15 мая, исполнилось ровно 150 лет Российскому Красному Кресту. Эта организация, которая первоначально называлась Обществом попечения о раненых и больных воинах, старше всех остальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в мире. И к юбилею я предложил бы сделать Российскому Красному Кресту (РКК) подарок: прояснить, наконец, одни довольно странные отношения, тянущиеся еще с 1992 года.

Я говорю о деятельности в России Международного комитета Красного Креста (МККК), которой уже посвятил два текста.

Как будто на войне

Напомню: МККК является независимой швейцарской гуманитарной организацией, иными словами, юридическим лицом, зарегистрированным по законодательству Швейцарии. Это не какое-нибудь международное наднациональное общество. Нет, всё куда интереснее: это очень специфическая организация, которая набирает себе штат по национальному признаку. Например, руководителем или членом руководящих органов МККК может быть только швейцарский гражданин.

В нашу страну эта организация пришла, как я уже сказал, в 1992 году, причем сразу на постоянной основе. Тогдашнее наше правительство — не буду обвинять его, для России это были очень сложные времена — заключило с Международным Красным Крестом соглашение, которое было заведомо неверно составлено. В этом соглашении, например, написано, что МККК приходит в Российскую Федерацию с желанием учредить делегацию в Москве для выполнения задач, возложенных на Красный Крест по Женевской конвенции 1949 года и дополнительными протоколами.

А теперь вдумаемся. Из Женевской конвенции следует, что МККК действительно может быть привлечен государством на помощь. Но: лишь на тот период, когда на территории страны происходит военный конфликт. Неважно, международный или внутренний, то есть гражданская война. Именно по этой причине ни в одной европейской столице нет постоянного представительства этой организации. В Москве же МККК не просто есть, но занимает дом в очень престижном районе исторического центра Москвы — государства с тысячелетней историей. Считают ли в международном Красном Кресте, что на территории России идет военный конфликт?

Вопиющая несправедливость

Данная организация у нас работает на Северном Кавказе. Что, в общем-то, делает двусмысленной ситуацию в нашей стране. Ровно по той же причине: МККК может работать лишь там и тогда, где и когда идут военные действия. Наш МИД неоднократно предлагал организации свернуть эту деятельность — но, видимо, предлагало очень нерешительно, потому что они настаивают и продолжают этим заниматься по сей день. Например, в последнем отчете они отчитались, что в 2016 году оказали поддержку 414 семьям заключенных в рамках программы семейных свиданий и семейных посылок. Прекрасно, но Красный Крест может делать это только в том случае — по всем международным канонам — если эта помощь оказывается заключенным-коллаборационистам.

Но на Северном Кавказе у нас не было коллаборационистов и прочих борцов за независимость (от кого?) своей страны, у нас были уголовные преследования за военный разбой, который происходил на территории ряда республик. И если мы признаем деятельность МККК в этих регионах, то мы миримся с тем, что, оказывается, у нас есть какие-то свободолюбивые повстанцы, борцы за независимость. Конечно же, уход этой организации с Северного Кавказа просто необходим.

Далее, есть вопросы и по Украине. Начнем с того, что наша страна в порядке добровольного взноса — не заключив договор и заплатив за него, а добровольно пожертвовав на деятельность этой организации! — заплатила МККК очень немалую сумму в иностранной валюте. Казалось, хотя бы это могло бы пробудить в этой организации объективность! Но нет: прочитав сайты МККК, мы узнаем, что 99% всех смертей, разрушений, обстрелов фиксируется на стороне незаконной, но официальной киевской власти. А о гибели людей, разрушениях и обстрелах на территориях ДНР и ЛНР нет практически никаких сведений. Хотя мы с вами видим, что войсковая артиллерия ВСУ бьет по жилым кварталам больших городов. Почему же это не упоминается на сайте уважаемой международной организации?

В репортажах с Донбасса мы видим, что там есть пленные. Мы квалифицируем эту ситуацию как военный конфликт немеждународного характера — то есть гражданскую войну, происходящую на территории Украины. Часть регионов, организовав на своей территории регулярные воинские подразделения, борются с властью, которая находится в столице этого государства. Следовательно, там есть и военнопленные — и вот о них МККК никак не заботится. На Северном Кавказе эта организация оказывает помощь семьям, дает им возможность вновь увидеть своих родных — а на Донбассе нет. МККК там занимается вставкой выпавших стекол и штукатурными работами на домах, в которые попали снаряды. Не более того.

То есть признания военных действий попросту нет. На сайте организации, которой наша страна жертвует миллионы долларов, мы читаем о том, что более полутора миллионов человек переселились из ДНР и ЛНР на территорию Херсонской, Одесской, Днепропетровской областей и так далее. А где же еще полтора миллиона человек, которые из-за бомбежек и обстрелов со стороны будто бы неподконтрольных Киеву бандформирований находятся на территории России? Этих людей МККК игнорирует — не признает беженцами, не оказывает помощь. Такая однобокость, односторонность не то чтобы вызывает недоумение — а просто-таки не оставляет никаких сомнений. Мы миримся с вопиющей несправедливостью.

Далее. Наша страна оказывает гуманитарную помощь на территории Сирии, это, как мы знаем, делают наши военные. Об этом свидетельствуют репортажи, отчеты для международного Красного Креста. Но — странное дело — о том, как страдают от боевых действий и разрухи те, кто находится рядом с российскими войсками на территории официальной сирийской власти, мы от МККК не узнаем. Идет полное умолчание ситуации.

Итак, находясь в Москве, столице нашей Родины, имея официальный статус дипломатов, сотрудники МККК утверждают, что оказывают огромную помощь в Сирии и на Украине. И тем не менее, они никак не квалифицируют эту ситуацию и не поддерживают те оценки, которые дает им наша страна.

Не забудем и о том, что МККК учит международному гуманитарному праву студентов наших ведущих вузов, которыми мы по праву гордимся. Хотя в общем-то это нарушение — когда иностранная организация проводит какую-то работу в наших ведущих национальных вузах, финансируя за счет иностранного государства. Да, мы тоже жертвовали им деньги — но эти деньги давались им на работу в ЛНР, Сирии и так далее.

Нужный подарок

Вернемся, однако, к нашему юбиляру — Российскому Красному Кресту. Именно на него, как на национальную организацию Красного Креста, и должна, по документам МККК, опираться вся гуманитарная работа. Очень жаль, что сейчас эта организация и близко не подходит к международному гуманитарному праву, не обучает население и военных в горячих точках. А ведь на том же Донбассе есть войска ДНР, и право международной организации — в данном случае, РКК — просвещать в том числе и военных об их правах и правах мирного населения.

Я говорил о подарке, который мы можем подарить нашему Красному Кресту. В Государственной думе сейчас находится на рассмотрении закон, который составлен не без участия этой организации, а внесен еще депутатами прошлого созыва. Так и называется: "О Российском Красном Кресте". Думаю, нам нужно как можно скорее принять этот закон. Но с пакетом доработок: РКК нужно дать полноту ответственности не только по медико-санитарным вопросам, но и по международному гуманитарному праву. Учить соблюдению этого права и контролировать его — должен наш национальный орган. Что, кстати, предусмотрено и международными конвенциями.

Препятствие этому, на мой взгляд, только одно — та самая швейцарская организация, которая с 1992 году работает в центре Москвы в "тяжелейших", "невыносимых" условиях. Пора поставить эту организацию на место и вернуть к активной жизни Российский Красный Крест, который стоял у истоков этого очень важного, очень нужного и, к сожалению, все более востребованного на международной арене движения.