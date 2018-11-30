Курчатовский институт планирует запустить уникальный ядерный реактор ПИК

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Пуск уникального исследовательского ядерного реактора ПИК в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова (входит в Курчатовский институт) намечен на 8 февраля, когда будет отмечаться День российской науки.

Об этом в пятницу сообщил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

"Восьмого (февраля), в День науки, мы все вместе соберемся с профильным вице-премьером, я думаю, и перейдем в режим энергетического пуска", — сказал Ковальчук в Москве на торжественной церемонии, на которой присваивают звания почетного доктора Курчатовского института.

По словам Ковальчука, Ростехнадзор выдал разрешение провести первый этап энергетического пуска реактора.

Высокопоточный реактор ПИК — это современный источник нейтронов, который по ряду своих параметров является лучшей в мире установкой для изучения вещества на уровне наномасштабов с помощью нейтронного излучения. Экспериментальные возможности реактора ПИК уникальны. Реактор ПИК станет универсальным инструментом исследований в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины.