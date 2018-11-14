РФПИ будет участвовать в создании центра ядерной медицины в Малайзии

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сингапурская компания в области здравоохранения Asian American Medical Group и "Русатом Хэлскеа", дочернее предприятие "Росатома", договорились о совместной реализации проекта по строительству центра ядерной медицины в городе Искандар-Путери в Малайзии, говорится в сообщении РФПИ.

Соответствующее соглашение было подписано на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.

"Русатом Хэлскеа" специализируется на продвижении в России и за рубежом российских ядерных технологий для медицины. Проект предполагает создание современного медицинского учреждения, специализирующегося на диагностике и лечении онкологических заболеваний. В состав центра, в том числе, войдут отделения радионуклидной диагностики, радионуклидной терапии, лучевой терапии и блок радионуклидного обеспечения на базе циклотронного радиохимического комплекса.

Проект предполагает объединение финансовых возможностей РФПИ и ГК "Росатом", а также технической экспертизы "Росатома" в области ядерной медицины с экспертизой AAMG, медицинской компании со штаб-квартирой в Сингапуре, акции которой торгуются на Австралийской фондовой бирже.

"Ядерная медицина является перспективным высокотехнологичным направлением в диагностике и лечении онкологических заболеваний. В России эта сфера стремительно развивается, и трансфер российских технологий за границу поддерживает это развитие. Мы рады возможности поддержать этот процесс за счет реализации проекта по строительству центра ядерной медицины в Малайзии. Это обеспечит экспорт российских технологий, а также будет способствовать выходу "Росатома" на международный рынок", — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводит фонд.