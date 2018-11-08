Наводнение в Адыгее помешало строительству первой ветростанции Росатома

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Специалисты АО "НоваВинд" (управляющая компания госкорпорации "Росатом" по реализации стратегии в рамках направления "ветроэнергетика") принимают меры по ликвидации последствий наводнения, затронувшего площадку строительства первой ветростанции Росатома в Адыгее, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Корчагин.

"Мы сейчас, вместе с представителями региональных органов власти, оцениваем последствия ущерба, который причинил ураган. Первая оценка уже сделана, и мы направили уведомление "Совету рынка" о возможной корректировки планов предоставления мощности", — сказал Корчагин.

"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы в ближайшее время ликвидировать последствия стихии и постараемся наверстать отставание от графика реализации проекта", — добавил он.

Прошедшие в конце октября сильные дожди вызвали наводнения в ряде районов Адыгеи и Краснодарского края. Был режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из своих перспективных неядерных "точек роста". В 2016 году компания Росатома "ВетроОГК" (входит в контур управления "НоваВинд") выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветроэлектростанций общей мощностью 610 МВт. В 2017 году "ВетроОГК" по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получила право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Первой строится такая ВЭС мощностью до 150 МВт в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов республики. Станция будет сооружена в три очереди мощностью по 32 МВт, 70 МВт и 48 МВт соответственно. В состав станции войдут 60 ветроэнергетических установок мощностью по 2,5 МВт.