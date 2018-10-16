В Словакии оценили сотрудничество с Россией в сфере атома

ТАТРАНСКА-ЛОМНИЦА (Словакия), 16 окт – РИА Новости. Атомная энергетика была и остается одним из важнейших направлений сотрудничества Словакии и России, строящиеся энергоблоки АЭС "Моховце" будут оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 и будут работать на российском топливе, сообщил во вторник РИА Новости глава минэкономики Словакии Петер Жига.

Вместе с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым Жига принимал участие в заседании российско-словацкой межправительственной комиссии по промышленно-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая в течение понедельника-вторника проходила в городе Татранска-Ломница на севере Словакии.

"Сотрудничество Словакии и России в области атомной энергетики имеет многолетнюю историю. То, что в нынешнем строительстве третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Моховце" российские фирмы не играют главную роль, совсем не означает уменьшение нашего взаимодействия в этой сфере", — сказал Жига.

После приватизации АЭС "Моховце" решение о строительстве новых блоков принял новый главный акционер компании Slovenske Elektrarne (SE), эксплуатирующей генерирующие мощности Словакии — итальянский энергетический концерн ENEL, который решил сооружать блоки собственными силами, пояснил Жига.

"Словацкое государство к тому времени имело в SE лишь 34%, поэтому мы должны были уважать решение главного акционера", — подчеркнул словацкий министр.

Одновременно Жига выразил уверенность в том, что сотрудничество между компанией SE и российским концерном "Росатом" и другими фирмами с участием российских собственников в сфере атомной энергетики будет активно продолжаться.

"Необходимо отметить, что реакторы, которые будут поставлены в новых энергоблоках АЭС "Моховце" — российского происхождения, это ВВЭР-440. И поставки топлива, которым обеспечиваются все словацкие энергоблоки, реализуются посредством российской компании "ТВЭЛ", — подчеркнул глава словацкого минэкономики.