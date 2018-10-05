Лихачев рассказал о сроках передачи второго блока АЭС "Куданкулам" Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Окончательная передача второго блока АЭС "Куданкулам" Индии произойдет до конца года, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Планируем до конца года, это уже в постоянную эксплуатацию. Сейчас он находится в эксплуатации гарантийной, и мы проводим его доводку в ходе этих испытаний, но вообще, планируем до конца года провести окончательную приемку второго блока", — сказал он.

Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции.