Россия будет работать над увеличением экспорта заказов в атомной энергетике

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РФ будет последовательно работать над увеличением экспорта заказов в сфере атомной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Еще один важный приоритет – сохранение лидирующих позиций в таком высокотехнологичном секторе, как атомная энергетика", — сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Президент напомнил, что Россия активно строит 25 атомных энергоблоков в 12 странах мира, а всего в российском портфеле заказов – 36 блоков АЭС.

"Мы будем последовательно работать над увеличением экспортных заказов в атомной энергетике дальше, при этом сохранив самые высокие требования экологической и промышленной безопасности", — отметил Путин.