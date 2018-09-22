Минск настаивает на продлении срока возврата российского кредита на АЭС

МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Белоруссия предлагает России продлить срок возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снизить процентную ставку, этот вопрос обсуждался на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки", — сообщается на сайте президента Белоруссии. Лукашенко пояснил, что белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены.

Процентная ставка, по его словам, должна быть "примерно 3%". "Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал", — добавил белорусский лидер.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, она будет состоять из двух энергоблоков. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.