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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом начнет внедрять научные результаты для развития атомной энергетики

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Правительство РФ досрочно прекращает выполнение федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года" для того, чтобы начать практическое применение полученных в ходе ФЦП уникальных научных результатов с целью развития отечественной атомной энергетики и обеспечения конкурентоспособности российских разработок в этой области.

Атомная электростанция Пакш в Венгрии. Архивное фото
© Фото : АЭС "Пакш"
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Как следует из подготовленного госкорпорацией "Росатом" проекта постановления кабинета министров и опубликованного во вторник на портале проектов нормативных актов, реализация ФЦП завершится 31 декабря текущего года. Мероприятия завершаемой федеральной целевой программы будут включены в государственную программу РФ "Развитие атомного энергопромышленного комплекса".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, основанием для его подготовки стало поручение главы кабинета министров Дмитрия Медведева от 4 апреля нынешнего года о досрочном, начиная с 2019 года, прекращении реализации ФЦП и разработке программных мероприятий в рамках госпрограммы, обеспечивающих развитие двухкомпонентной ядерной энергетики и сооружение промышленных энергокомплексов.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Основной целью ФЦП была разработка ядерных энергетических технологий нового поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) для атомных энергоблоков, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах, повышение эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива, создание научно-технологической базы для крупномасштабного развития атомной энергетики на принципах естественной безопасности и дальнейшего использования ее потенциала. Росатом — государственный заказчик-координатор ФЦП.

Базовым положением стратегии развития российской атомной энергетики ранее был обозначен ее переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе, в которой энергоблоки АЭС с реакторами ВВЭР на тепловых нейтронах, составляющие основу современной отечественной атомной энергетики, будут эксплуатироваться в сочетании с энергоблоками с реакторами на быстрых нейтронах в замкнутом ядерном топливном цикле.

В ЗЯТЦ за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Результаты, полученные в ходе ФЦП

Логотип Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В рамках ФЦП, изначально сформированной как научная, начиная с 2013 года, при выделении ряда мероприятий в проектное направление "Прорыв", были получены уникальные практические результаты, указывается в пояснительной записке. В том числе впервые в мире создано и получило экспериментальное подтверждение работоспособности смешанное нитридное уран-плутониевое топливо для ядерных реакторов на быстрых нейтронах.

Развита полноценная цифровая среда, как для стадии научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР), так и для сопровождения полного жизненного цикла объектов опытно-демонстрационного энергокомплекса на площадке предприятия Росатома "Сибирский химический комбинат" (Северск, Томская область). Получили развитие программные средства, параметры которых превышают мировой уровень, отмечается в записке. Разработана конструкторская, проектная документация и получены положительные заключения Главгосэкспертизы на объекты капитального строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса, сооружаемого как за счёт средств федерального бюджета, так и за счет корпоративных ресурсов.

Росатом берется за утилизацию самых опасных промышленных отходов
© РИА Новости / Игорь Маслов
Росатом берется за утилизацию самых опасных промышленных отходов
"Госкорпорация "Росатом" за последние годы преуспела в экспорте традиционных технологий АЭС, однако в настоящее время Китай продвигает те же технологии, но с более дешевыми кредитными ресурсами. Поддержание конкурентных преимуществ требует проведения мероприятий, направленных на сохранение лидерства в области новых технологий", — подчеркивается в записке.

С учетом опережающего выполнения стадии НИОКР Росатом ведет работу по интеграции ФЦП в структуру госпрограммы по развитию атомного энергопромышленного комплекса, для осуществления, начиная с 2019 года, перехода к получению практических результатов, позволяющих в максимально короткие сроки начать сооружение промышленных энергокомплексов при замыкании ядерного топливного цикла на базе реакторов на тепловых и быстрых нейтронах, а также обеспечить устойчивое развитие гражданского сектора атомной науки и техники, отмечается в записке.

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