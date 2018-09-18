Путин рассказал о планах по возведению двух энергоблоков АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Росатом в ближайшее время приступит к возведению двух новых энергоблоков атомной электростанции "Пакш", эта атомная станция уже производит 40% потребляемой в Венгрии электроэнергии, заявил президент России Владимир Путин.

"Хорошие возможности имеются для развития российско-венгерского взаимодействия в области атомной энергетики. Росатом в ближайшее время приступит к возведению двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш". К слову, эта атомная станция уже производит 40% электроэнергии, потребляемой в Венгрии", — заявил Путин во вторник по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Российский лидер подчеркнул, что это очень серьезный показатель, а ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить объем выработки электричества и удовлетворить спрос венгерской экономики на годы вперед. Позже, отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что часть этой электростанции работает и работает на российских технологиях.

"Специалисты знают, что это такое, и для них естественным делом является продолжение сотрудничества с нами. Правда, хотел бы обратить внимание на то, что это не единственный пример нашего сотрудничества в сфере атомной энергетики со странами Евросоюза. У нас такого рода проект осуществляется и с Финляндией. Поэтому работа с Евросоюзом у нас продолжается, хотя конкуренция здесь большая", — добавил Путин.