Путин рассказал о взаимодействии России и Китая в сфере мирного атома

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Россия и Китай развивают энергетическое взаимодействие, в том числе в сфере мирного атома, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важной сферой сотрудничества является энергетика. В прошлом году только в рамках межправительственных соглашений Россия поставила в Китай 30 миллионов тонн нефти, а с учетом коммерческих отгрузок, это цифра превысила 50 миллионов тонн. По графику идет строительство газопровода "Сила Сибири", ввод в эксплуатацию которого намечен на конец 2019 года. Согласованы основные условия поставок газа с Дальнего Востока", — сказал Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках ВЭФ.

Он отметил, что китайским инвесторам принадлежит существенная доля в проекте "Ямал СПГ".

"Россия — крупнейший экспортер в КНР электроэнергии, угля. Развивается российско-китайское взаимодействие в сфере мирного атома. Уже эксплуатируется первая очередь Тяньваньской АЭС. В этом году принят третий энергоблок, четвертый готовится к сдаче. Запланировано строительство "Росатомом" еще двух блоков этой АЭС", — сообщил российский лидер.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.