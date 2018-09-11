Путин рассказал о взаимодействии России и Китая в сфере мирного атома

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Россия и Китай развивают энергетическое взаимодействие, в том числе в сфере мирного атома, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важной сферой сотрудничества является энергетика. В прошлом году только в рамках межправительственных соглашений Россия поставила в Китай 30 миллионов тонн нефти, а с учетом коммерческих отгрузок, это цифра превысила 50 миллионов тонн. По графику идет строительство газопровода "Сила Сибири", ввод в эксплуатацию которого намечен на конец 2019 года. Согласованы основные условия поставок газа с Дальнего Востока", — сказал Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках ВЭФ.
Он отметил, что китайским инвесторам принадлежит существенная доля в проекте "Ямал СПГ".
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.