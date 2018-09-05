Росатом создаст высокотехнологичные площадки в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" будет создавать новые высокотехнологичные площадки и рабочие места в Нижегородской области, одним из проектов в этом направлении станет сооружение уникальной базы для испытания импортозамещающего оборудования, которое будет применяться для добычи в российской арктической зоне сжиженного природного газа, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Вопросы создания в Нижегородской области российской стендово-испытательной базы для СПГ-проектов стали темой совещания, прошедшего в Нижнем Новгороде в среду под руководством врио областного губернатора Глеба Никитина.

Ранее Росатом и его нижегородское предприятие "ОКБМ Африкантов" выступили с инициативой создания в регионе криогенного стенда для испытания СПГ-оборудования. Сейчас в мире есть всего два таких стенда, оба они находятся в США.

"Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед руководством Нижегородской области. Мы будем создавать здесь новые рабочие места, новые высокотехнологичные площадки и укреплять присутствие Росатома на нижегородской земле", — сказал Лихачев журналистам по итогам совещания.

Глава Росатома подчеркнул важность этого нового проекта для российской атомной отрасли. "Во-первых, это реализация нашей стратегической цели — увеличение линейки новых продуктов, которые создаются на базе проверенных, технически и экономически эффективных подходов", — сказал Лихачев.

"Второй момент — это выполнение прямого поручения президента, правительства об импортозамещении и локализации оборудования в России", — добавил гендиректор Росатома.

В-третьих, речь идет о совместном с добывающими компаниями развитии российской арктической зоны и увеличении объемов грузоперевозок по Северному морскому пути, пояснил Лихачев.

"Нам здесь, конечно же, важна поддержка правительства Российской Федерации, министерства промышленности и торговли", — добавил глава Росатома.